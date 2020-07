Goleada del City en su camino a la Champions

EFE/EPA/Cath Ivill

Londres, 11 jul (EFE).- El City goleó sin excesivos problemas este sábado al Brighton & Hove Albion (0-5) y certifica su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones, a la espera de conocer el resultado de la apelación ante la UEFA por la sanción.

El club inglés conocerá este lunes 13 de julio si tendrá que cumplir la sanción de dos temporadas sin jugar en Europa que le impuso la UEFA por no cumplir la normativa del fair play financiero.

Antes de saber qué ocurrirá con su futuro, el City certificó en el campo que podría estar, por méritos deportivos, en la Champions el año que viene.

Los chicos de Pep Guardiola golearon a un Brighton con varios suplentes en un partido sin mucha historia, entre dos cuadros que prácticamente no se juegan ya nada.

El City se puso por delante a los 12 minutos cuando tras una larga posesión que terminó con un pelotazo para Gabriel Jesús, el brasileño la dejó de cabeza y Sterling sacó un disparo raso desde la frontal pegado al palo.

Los celestes no pararon de atacar y Jesús hizo el segundo al empujar un remate de cabeza de Rodrigo en el segundo palo. Sterling de cabeza, a centro de Riyad Mahrez hizo el tercero y Bernardo Silva aprovechó un fallo de Ryan para poner el cuarto.

En el ocaso del encuentro, Sterling completó su hat trick en una jugada rocambolesca en la que tiró un sombrero dentro del área, se cayó y metió la pelota, entre las piernas de Ryan, sin darse cuenta, tirado en el suelo y porque la pelota le rebotó en la cabeza.

El City escala hasta los 72 puntos, con catorce de ventaja sobre el Manchester United, que está cuarto. El Brighton está salvado virtualmente ya que tiene ocho puntos por encima del descenso.