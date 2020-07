Fútbol.- Torres: "El Mundial fue un momento de unión increíble en el país"

11/07/2020 Fernando Torres junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala delegada de Cultura, Andrea Levy ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID



"El grupo tenía un compromiso tremendo como el que no he visto nunca durante mi carrera"



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El internacional español Fernando Torres ha recordado la victoria de España en la final del Mundial de Sudáfrica, de la que este sábado se cumplen diez años, y ha recordado que supuso "un momento de unión increíble en el país", además de resaltar el "tremendo compromiso" que tenía la selección.



"Todos lo recordamos como seis años magníficos que culminaron con el Mundial. Fue un momento de unión increíble en el país, de alegría, con un grupo con un compromiso tremendo como el que no he visto nunca durante mi carrera", señaló en un acto conmemorativo en la capital en el que participó junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala delegada de Cultura, Andrea Levy.



"Diez años después aun estamos aquí, celebrándolo. Ojalá venga otra generación que lo consiga. Fue un año en el que disfrutamos mucho y en el conseguimos algo muy importante para el deporte, no solo para el fútbol", manifestó.



En este sentido, el exfutbolista afirmó que la de ganar fue "una responsabilidad" que adquirieron "con placer". "Estábamos seguros de nosotros, sabíamos que el país estaba detrás, que estábamos todos unidos. El único pero que podemos poner es que fue muy lejos y tardamos en volver para celebrarlo con toda la gente que estaba impaciente. Las imágenes llegando a Madrid, todo el paseo en autobús con los aficionados fue espectacular. Son imágenes que uno tiene en la mente y que jamás se olvidan", concluyó.