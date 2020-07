Fútbol.- Setién: "Hemos sufrido al final porque el equipo estaba muy cansado"

01/03/2020 Quique Setién DEPORTES Manu Reino/SOPA Images via ZUMA / DPA



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, realizó un balance positivo del triunfo ante el Real Valladolid (0-1) en la jornada 35 de la Liga Santander y reconoció que "al final" tuvieron que sufrir porque "elñ equipo estaba muy cansado".



"Hemos sufrido al final porque el equipo estaba bastante cansado, ellos han sacado muchos jugadores arriba de mucha calidad y nos han comprometido, nos han creado algunos problemas y no pudimos cubrir todo el campo", analizó Setién, contento por el triunfo y seguir metiendo presión al Real Madrid.



"Es verdad que en el repliegue nos cuesta más, pero el de hoy era un partido que teníamos que haber resuelto en la primera parte con dos o tres goles. Es verdad que luego todo se complica si no aciertas, pero se nos puso muy cómodo en la primera parte", añadió el preparador cántabro en declaraciones a Movistar.



Preguntado por la falta de puntería en la primera mitad, Setién dijo que poco se puede hacer ante esa situación. "Esto pasa mucho en el fútbol, la inspiración va y viene, a veces la metes sin querer y otras acciones claras no decides bien. En Villarreal todo nos salió bien, encontramos el gol, y aquí no", comentó.



"Ante esto tampoco puedes hacer nada. Todo es consecuencia de no haber hecho otro gol, la ansiedad que genera saber que vas ganando pero solo por 0-1. Hemos tenido mucha más distancia entre nosotros, nos fue más difícil recuperar la pelota y en la segunda parte había más espacios. Creo que hay un punto de cansancio que se ha notado", analizó.



En otras cuestiones, Setién dijo que Ter Stegen no hace un trabajo especial pese a sus buenas paradas. "Él trabaja como todos los jugadores, es una pieza más, está ahí para hacer lo que está haciendo. Todos tienen su función, la suerte que tenemos con Marc es que cumple a la perfección", manifestó sobre el portero alemán.



Por último, el preparador culé explicó el motivo de la suplencia de Luis Suárez, que reemplazo a Antoine Griezmann en el descanso. "Es bueno dar frescura de vez en cuando. Suárez llevaba tiempo sin jugar por la lesión y ahora acumulaba cinco partidos seguidos jugando. Hay que descansar en algún momento", finalizó.