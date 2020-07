Fútbol.- Sergio González: "Setién siempre nos intenta minimizar, la respuesta está en el campo"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, lamentó la falta de puntería de su equipo para sacar algo de premio "merecido" ante el FC Barcelona, en vez de una derrota (0-1) que no plasmó lo visto "en el campo" en especial en la segunda parte.



"Un poco contrariado. Hemos planteado un nuevo sistema y no hemos estado como nosotros mismos. En la segunda parte hemos dado un paso adelante y ahí sí el equipo se merecía el empate como mínimo. Me queda la mala sensación de la primera parte", dijo tras el duelo de la jornada 36 de LaLiga Santander.



El técnico de los locales respondió a las quejas de Quique Setién sobre el césped y el tipo de juego rival. "Setién siempre nos intenta minimizar, ya lo hizo con el Betis, la respuesta está en el campo. En la primera parte ellos han tenido dos o tres ocasiones pero en la segunda hemos tenido dos o tres, y porque ha estado Ter Stegen ahí. El campo siempre lo queremos regar, también nos gusta jugar bien al fútbol", apuntó.



"Sabemos los recursos que tenemos y les estamos sacando el máximo partido. Estoy orgulloso de lo que tenemos y de cómo trabajamos. Falta que los centros sean más productivos. El Barça ha hecho todos los cambios defensivos porque les estábamos comiendo terreno", añadió.