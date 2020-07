Fútbol.- Arturo Vidal: "Tenemos que mejorar si queremos seguir peleando la liga y después la Champions"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del FC Barcelona Arturo Vidal reconoció que necesitan "mejorar" para "seguir peleando el campeonato y después la Champions", después de una victoria sufrida (0-1) este sábado ante el Real Valladolid en la jornada 36 de LaLiga Santander.



"Sí, fue difícil. Es un equipo que juega muy bien y estaba bien en los últimos partidos. El clima también estaba un poco fuerte pero lo importante es que se ganó", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras la victoria que mantiene aún la lucha por el título.



"Sabemos que en el segundo tiempo cuando empieza nos cuesta pillar el ritmo, tenemos que mejorar si queremos seguir peleando el campeonato y después la Champions", añadió después de una mala segunda parte de los visitantes.



El chileno fue el autor de la victoria. "Buen rendimiento (el suyo), lo importante es que sirva para lograr los tres puntos y espero seguir marcando y ayudando al equipo", afirmó.



"Tenemos el control y de repente los equipos nos juegan a la equivocación y aprovechan la oportunidad, nos marcan en una llegada. Ter Stegen nos está ayudando en ese sentido", añadió, ante otra gran actuación del meta alemán.



"No depende de nosotros, vamos a dar el máximo, ganar los partidos que quedan y esperar. Si no se da, llegaremos de la mejor forma a la Champions", terminó, sobre las opciones de ganar la liga, en persecución al Real Madrid.