Francia.- Muere el conductor de autobús agredido en Bayona por negarse a llevar pasajeros sin mascarilla ni billete

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Este viernes ha fallecido el conductor de autobús de Bayona que el pasado 5 de julio fue agredido por negarse a dejar subir en su vehículo a unos jóvenes que no tenían billete ni llevaban mascarilla, Philippe Monguillot.



La noticia la ha dado la hija de Monguillot, Marie, de 18 años. "Los médicos estaban de acuerdo con nosotros. No queríamos que quedara en estado vegetativo. Papá se durmió a las 17.30 horas", ha explicado, según recoge el periódico 'Soud Ouest'. "Fuimos a verlo y le dimos un último beso", ha relatado.



El primer ministros francés, Jean Castex, ha dado su pésame a la familia y ha recordado a Monguillot, "cobardemente atacado". "La justicia castigará a los autores de este crimen abyecto", ha remachado. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha visitado Bayona: "Este acto atroz y cobarde no debe quedar impune", ha publicado Darmanin en Twitter.



La Fiscalía de Bayona ha explicado que el conductor fue víctima de un asalto "extremadamente violento" por parte de dos hombres, acusados de la agresión. Otros dos individuos están detenidos por un delito de denegación de auxilio.