Fórmula 1/GP Estiria.- Ferrari reprende a Vettel y Leclerc por no cumplir el protocolo contra el coronavirus

SPIELBERG (AUSTRIA), 11 (dpa/EP)



El jefe del equipo Ferrari, Mattia Binotto, emitió un comunicado en el que lanzó una seria advertencia a sus pilotos, el alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc, por no respetar las reglas establecidas por la Fórmula 1 frente a la COVID-19.



"Debemos estar más concentrados y más alerta. Creo que ambos conductores comprendieron que hicieron algo malo", dijo Binotto en el circuito de Spielberg, donde el domingo se corre el Gran Premio de Estiria, la segunda de las pruebas que se disputa en el trazado austriaco. "Estoy bastante seguro de que prestarán más atención en el futuro", añadió Binotto.



El aviso de Ferrari llega tras las recomendaciones realizadas por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para prevenir contagios con coronavirus entre los miembros de equipos y técnicos de los circuitos donde se corren las diferentes pruebas del Mundial de Fórmula 1.



La FIA elaboró unas estrictas reglas de conducta para el reinicio de la competición después de la crisis desatada por la pandemia. Entre otras cosas, los participantes en las carreras deben dividirse en grupos y permanecer en las llamadas 'burbujas' para minimizar los riesgos de propagación del virus.



Sin embargo, Vettel fue captado la semana pasada por las cámaras hablando sin mascarilla con miembros del equipo Red Bull. Además, el alemán parecía no respetar ningún tipo de distanciamiento.



Por su parte, el monegasco Leclerc, compañero de equipo de Vettel, regresó a casa entre las dos carreras austriacas, lo que no está explícitamente prohibido por el reglamento preventivo de la Fórmula 1 para hacer frente al coronavirus. No obstante, también las cámaras lo captaron sin mascarilla ni respeto por el distanciamiento con otras personas.



La FIA advirtió a Ferrari que prestara más atención al cumplimiento de las normas de conducta. "Sabemos lo importante que es estar aquí y conducir durante todo el circo de carreras", dijo Binotto. "Incumplir las reglas del protocolo no da buena imagen. Tenemos que ser estrictos", sentenció el jefe de la 'Scuderia'.