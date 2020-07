Exjefe de Nissan Ghosn dice que ayudará a todos los que lo apoyaron

BEIRUT, 11 jul (Reuters) - El expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, ayudará a todos los que lo apoyaron, aseguró en una entrevista transmitida el sábado, aunque se negó a comentar sobre los procesos a personas acusadas de ayudarlo a huir al Líbano desde Japón.

Ghosn, expresidente de una alianza automotriz entre Renault , Nissan y Mitsubishi fue arrestado en Japón a fines de 2018 por cargos de subregistro de su salario y uso de fondos de la empresa para fines personales, acusaciones que él niega.

A fines de diciembre, escapó del arresto domiciliario en Japón, donde estaba en espera de juicio, y huyó a Beirut, donde vivió en su infancia.

Japón ha pedido a Estados Unidos que extradite al veterano de las Fuerzas Especiales del ejército estadounidense Michael Taylor y a su hijo Peter Taylor, acusados de ayudar a Ghosn a huir y arrestados en mayo.

Consultado en una entrevista con Al Arabiya TV si estaba tratando de ayudar a los Taylor y otros involucrados en su fuga, Ghosn dijo: "Estás hablando de personas específicas, y no voy a comentar sobre esas personas a las que te refieres".

"Lo que digo es que voy a ayudar a todos los que me ayudaron (...), con mis medios (...) y de cualquier manera que pueda", declaró, y agregó que estaba hablando de personas que lo ayudaron "en general".

Ghosn no ha querido dar los detalles de su fuga de Japón, afirmando que eso pondría en peligro a quienes lo ayudaron.

Ghosn también dijo que Japón aún no había enviado su expediente al Líbano según lo solicitado por el gobierno libanés. "Han pasado seis meses y no han enviado el archivo. ¿Por qué no lo han enviado?" (Escrito por Tom Perry; Editado en español por Janisse Huambachano)