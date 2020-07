Emirates planea eliminar 9.000 empleos debido a la COVID-19

La aerolínea de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Emirates, planea eliminar hasta 9.000 puestos de trabajo debido a la disminución de la demanda generada por la pandemia de COVID-19. EFE/EPA/ALI HAIDER/Archivo

Londres, 11 jul (EFE).- La aerolínea de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Emirates, planea eliminar hasta 9.000 puestos de trabajo debido a la disminución de la demanda generada por la pandemia de COVID-19.

El presidente de Emirates, Tim Clark, afirmó este sábado que la compañía ya ha eliminado una décima parte de su personal (6.000 empleos), lo que la deja con una plantilla de 54.000 trabajadores, a la que todavía se aplicarán recortes.

"Probablemente tendremos que dejar ir algunos (empleos) más, probablemente hasta un 15 %", afirmó Clark en declaraciones a la BBC.

Antes de que estallara la pandemia por COVID-19, la aerolínea contaba con 60.000 empleados y el 31 de mayo anunció despidos, aunque no especificó cuántos serían.

Hasta ese momento, Emirates era el único operador en mantener a su plantilla al completo, mientras el resto de operadores del Golfo pérsico anunciaban planes de ajustes.

Etihad, con sede en Abu Dhabi, y Qatar Airways, con sede en Doha, empezaron con los despidos después de que los países más afectados por la pandemia cerraran su espacio aéreo a medida que se propagaba el coronavirus.

Según Clark, Emirates, propiedad de un fondo de riqueza soberana de Dubai, "no estaba tan mal como otras (aerolíneas)" y "se dirigía hacia uno de sus mejores años" antes de la pandemia.

La disminución de la demanda afecta a la totalidad de empresas del sector, que han anunciado recortes en sus plantillas, lo que ha llevado al Reino Unido a eximir hasta 76 países de tener que cumplir una cuarentena de 14 días al entrar al país.

Desde este viernes, los viajeros procedentes de España, Francia, Alemania e Italia, entre otros, no tendrán que autoaislarse en un intento del Gobierno británico por impulsar la economía nacional, en concreto la industria turística, seriamente dañada por la pandemia.

Sin embargo, los viajeros que lleguen de España sí deberán hacer la cuarentena en Escocia, que ha limitado este listado de países exentos a 57.