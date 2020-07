El holandés Janssen supera la COVID-19 y espera integrarse a entrenamientos

El jugador de Cruz Azul Elías Hernández (d) disputa el balón con Vincent Janssen (i) de Monterrey. EFE/José Méndez/Archivo

Monterrey (México), 11 jul (EFE).- El holandés Vincent Janssen, delantero de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, anunció este sábado que superó la COVID-19 y espera integrarse a los entrenamientos del equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed.

"Estoy muy contento de poder decir que mi resultado de COVID-19 es negativo. Muchas gracias a todos por sus mensajes, no puedo esperar para entrenar con el equipo. Hasta luego, espero verlos pronto", comentó en un video en su cuenta de Instagram.

El atacante de 26 años informó el pasado 29 de junio que dio positivo a COVID-19, convirtiéndose en el segundo contagio de la plantilla campeona del balompié mexicano.

El primero en enfermar de COVID-19 fue el ofensivo argentino Rogelio Funes Mori, quien también se recuperó y ya se entrena con el club del norte de México.

Janssen llegó al Monterrey a final de 2019 procedente del Tottenham Hotspur inglés, para cooperar a la conquista del quinto título de Liga de la entidad. En 32 duelos con los Rayados, el europeo marcó 11 goles y sumó dos asistencias.

El holandés no pudo participar en la concentración de dos semanas que el Monterrey inició en sus instalaciones el pasado 29 de junio como parte de su preparación para el Apertura 2020.

Mohamed indicó en conferencia de prensa en días pasados que el miniciclo que finalizó el viernes servirá para trabajar a doble y triple sesión aspectos de cancha, tras las dos primeras semanas en las que entrenó la parte física.

El Monterrey, uno de los candidatos a ganar el Apertura por su plantel, pretende, según palabras de Mohamed, ganar la Liga y la Copa, en la que enfrentarán al Tijuana en la final.

El estratega argentino aún busca uno o dos refuerzos en su defensa, ya que sufrió las bajas de los argentinos José María Basanta y Leonel Vangioni.

En cuanto a la zona ofensiva, Mohamed dijo estar completo e incluso no descarta alguna salida debido a la cantidad de extranjeros atacantes entre los que están los colombianos Dorlan Pabón y Avilés Hurtado.