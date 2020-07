El Ansat, un helicóptero ambulancia para pacientes con COVID-19. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Kazán (Rusia), 11 jul (EFE).- Ansat significa "simple" en tártaro y es el nombre del helicóptero ligero producido por una fábrica de Kazán, capital de la república rusa de Tartarstan, adaptado para para transportar pacientes graves con COVID-19.

"Para garantizar el transporte de enfermos de coronavirus se dotó al helicóptero Ansat de una cámara hermética conectada a un equipo de respiración artificial", declaró a Efe Alexandr Alexéev, director del programa de estas aeronaves civiles ligeras de Helicópteros de Kazán.

El ejecutivo señala que en vista a la difícil situación generada por la pandemia la empresa tuvo que adaptarse y propuso esta modernización sencilla, pero que permite ofrecer a los pacientes "una rápida atención y salvar vidas".

Con el fin de ampliar las prestaciones de la ambulancia aérea, la planta acudió a otra empresa de Kazán, capital de la república de Tatarstán, que se encargó de producir los accesorios necesarios para atender a pacientes con afecciones pulmonares graves.

SEGURIDAD SANITARIA

Mientras, la fábrica, mantiene un régimen de distanciamiento y las medidas de seguridad sanitaria.

Todos los obreros llevan mascarillas y guantes en los inmensos talleres donde se fabrican las hélices, se confeccionan los paneles de metal y se ensamblan piezas.

Alexandr Yeroféev, piloto de instrucción de vuelos de la planta, recuerda que el paso de la pandemia prácticamente detuvo este proceso.

"Naturalmente no podíamos trabajar a toda máquina" -comenta-, "tuvimos que frenar muchos contratos y pedidos, solo realizábamos los que no teníamos derecho a detener".

Durante las vacaciones nacionales decretadas por el presidente ruso, Vladímir Putin, para frenar el avance del coronavirus, la empresa convocó aproximadamente a un 20 % de los empleados, imprescindibles para continuar la producción.

"Posteriormente, tomando en cuenta la situación epidémica en la República y las medidas aplicadas en la fábrica, se convocó a más trabajadores. Todo esto se organizó cumpliendo todas las normas sanitarias", añade Yeroféev, y observa que en estos momentos en Kazán las restricciones sanitarias son más severas que en Moscú.

Es por ello que las medidas no se han levantado del todo, afirma, puesto que todavía hay empleados que trabajan a distancia para garantizar la producción.

ORGULLO DE LA FÁBRICA

Pero incluso así el estruendo de las máquinas no cesa. En algunos talleres, como el de fabricación de hélices, el uso de materiales compuestos basados en fibra de vidrio añade a las sensaciones el fuerte olor de las resinas con que se conforman las piezas para ser vulcanizadas.

A lo largo de los talleres se puede ver cómo se van armando las aeronaves como si fueran un puzzle de piezas amarillas y grises, de cristales, de cables, montadas en estructuras que sirven para darles sostén y forma.

Y aunque de los talleres salen también helicópteros pesados Mi-8/17, Mi-38, Mi-26T, el Ansat es el orgullo de la fábrica: se trata de proyecto desarrollado desde cero por esta planta que vino a cubrir un vacío en el mercado de este tipo de aeronaves en Rusia.

Este modelo cuenta además con una modificación de transporte civil y una versión VIP.

UNA AERONAVE CON DEMANDA

"El único helicóptero civil ligero que teníamos era el Mi-2, que llevaba mucho tiempo sin modernizarse. El Ansat sustituyó al Mi-2 y actualmente cuenta con mucha demanda", explica Alexéev.

El mercado de este tipo de helicópteros aplicados a la medicina tiene mucho futuro, afirma, "porque la vida y el tiempo se valoran cada vez más, así como la posibilidad de salvar vidas en situaciones complejas".

La autonomía de vuelo de este helicóptero es de 500 kilómetros, lo permite realizar labores médicas y de rescate a grandes distancias.

Según el director del programa Ansat, esta nave es análoga al Eurocopter H134 y H145, al AgustaWestland y el Bell 429, pero ofrece una cabina más amplia y un precio más competitivo.

Fernando Salcines