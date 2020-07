EEUU.- Sindicatos y grandes empresas piden a Trump que mantenga el programa de los 'dreamers'

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Coalición por el Sueño Americano, que aglutina a sindicatos, a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y a grandes empresas como Apple, Microsoft, Facebook, Google, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mantenga el programa de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), gracias al cual casi 700.000 'dreamers', inmigrantes que llegaron ilegalmente al país cuando aún eran menores de edad, gozan de especial protección.



"Como gran organización de trabajadores y patronales, le emplazamos a mantener en vigor el programa DACA", ha apuntado la Coalición en un comunicado público. "Los beneficiarios del DACA han sido trabajadores clave de nuestras industrias y comunidades desde hace años y han cumplido la ley de nuestro país", han subrayado.



Entre las más de 140 organizaciones firmantes están empresas como Marriott, Target, Uber, Lyft o la Federación Nacional de Minoristas. La misiva recuerda las encuestas que señalan que la mayoría de los estadoundienses apoyan proteger a los 'dreamers'.



En particular consideran que "no es el momento de dificultar la recuperación económica de nuestras empresas y comunidades ni de amenazar la salud y seguridad de estos individuos vulnerables".



El mes pasado el Tribunal Supremo tumbó el primer intento de Trump de tumbar el DACA por considerar que no había una justificación adecuada para la iniciativa, como requiere la legislación federal. Sin embargo, el dictamen deja claro que Trump tiene la autoridad de rescindir el programa, lo que fuerza al mandatario a volver a intentarlo o, de lo contrario, evidenciar su renuncia a la iniciativa.