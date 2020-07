Dado de alta el paciente más grave de COVID-19 en Vietnam y volverá a Escocia

Conocido como el paciente 91, Stephen Cameron, de 43 años y piloto de la aerolínea Vietnam Airlines, recibió un certificado indicando que estaba libre de la enfermedad, tras una larga y ardua batalla en la que los médicos llegaron a contemplar realizarle un trasplante de pulmón como única opción para salvarle la vida, según la agencia de noticias estatal Vietnam News. EFE/EPA/STR

Ho Chi Minh (Vietnam), 11 jul (EFE).- El paciente más grave de la COVID-19 en Vietnam, un piloto de nacionalidad británica que estuvo varias semanas en coma, fue dado de alta en el hospital este sábado y volverá a su Escocia natal mientras el país mantiene su estadística de cero muertos por el nuevo coronavirus.

Conocido como el paciente 91, Stephen Cameron, de 43 años y piloto de la aerolínea Vietnam Airlines, recibió un certificado indicando que estaba libre de la enfermedad, tras una larga y ardua batalla en la que los médicos llegaron a contemplar realizarle un trasplante de pulmón como única opción para salvarle la vida, según la agencia de noticias estatal Vietnam News.

"Me siento abrumado por la generosidad del pueblo vietnamita y la dedicación y la profesionalidad de los médicos y enfermeros tanto aquí en el hospital de Cho Rây como en los hospitales de enfermedades tropicales", declaró Cameron a la prensa local al salir del hospital.

El piloto contrajo la COVID-19 el pasado mes de marzo y estuvo más de 100 días hospitalizado, que incluyeron un coma de casi dos meses de duración del que salió a finales de mayo y diversos problemas que dispararon el coste de su tratamiento por encima de los 200.000 dólares (177.000 euros), según medios estatales.

La evolución del paciente ha sido seguida con atención en Vietnam, que con su estrategia de contención de la enfermedad y rastreo exhaustivo de los nuevos casos ha conseguido recuperar la normalidad interna con un total de 370 casos y ningún muerto hasta el momento.

Ante su rápido empeoramiento a los pocos días de contraer la COVID-19, el 13 de marzo, y los vanos intentos de los médicos por reanimarle, las autoridades sanitarias del país se conjuraron para salvar la vida del británico, cuya supervivencia se convirtió en una cuestión de orgullo nacional.

Cameron estará acompañado por un médico y un enfermero a lo largo de todo su trayecto hacia Escocia, que se completará en siete fases y a la que se espera que llegue mañana, domingo, según Vietnam News.

"Me hace feliz volver a casa, pero también me apena porque dejo a tanta gente aquí que se han convertido en mis amigos, y a los que quiero dar las gracias de nuevo", dijo el paciente a la prensa local, tras lo que añadió que volverá al país en cuanto haya recuperado toda su energia.