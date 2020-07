Coronavirus.- Trump aparece por primera vez con mascarilla en su visita a un centro médico militar

10/07/2020 10 July 2020, US, Miami: US President Donald Trump clinches his fist as he disembarks Air Force One at Miami International Airport. Photo: -/SMG via ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL -/SMG via ZUMA Wire/dpa



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aparecido este sábado con mascarilla por primera vez desde el comienzo de la pandemia en el país, a pesar de haber rechazado su uso en anteriores ocasiones, en una visita a un centro médico militar.



"Probablemente llevaré mascarilla. Lo considero al estar en un hospital, especialmente en ese ambiente particular, donde estás hablando con muchos soldados y personas que en muchos casos acaban de salir de la mesa de operaciones. Creo que es una buena idea llevar mascarilla. No tengo nada en contra de ellas, pero creo que tienen un tiempo y un lugar", había asegurado Trump antes de su visita al centro médico militar Walter Reed.



Así, se ha podido ver al mandatario con una mascarilla junto al personal del centro en Maryland. Además, también es la primera vez desde que comenzó la pandemia del coronavirus que el equipo de prensa de la Casa Blanca lleva mascarilla, según ha informado la cadena CNN.



Trump incrementó radicalmente las medidas de protección para evitar contagiarse del coronavirus, a pesar de que anteriormente rechazó precauciones básicas como el uso de mascarilla o el control de temperatura por una cuestión de imagen.



La Casa Blanca comenzó a enviar a cada lugar que visitará Trump equipos sanitarios y de seguridad, cada baño que pueda ser usado por el presidente es fregado y desinfectado a conciencia y se lleva un estricto control y registro de cualquier persona que pueda tener contacto directo con el mandatario.



Así, estas personas y el personal presidencial son sometidos a pruebas del coronavirus que han servido para detectar casos entre voluntarios y trabajadores de la campaña para la reelección de Trump, pero también entre miembros del Servicio Secreto, encargado de la seguridad presidencial.



Sin embargo, el mandatario insistió en que el país norteamericano no necesita una orden sobre el uso de mascarillas y ha defendido que "no tiene ningún problema" con llevar una, después de desdeñar su uso en reiteradas ocasiones en el marco de la pandemia del coronavirus.



"No sé si es necesaria una orden, porque tenemos muchos lugares en el país donde la gente está a mucha distancia", indicó Trump durante una entrevista concedida a Fox News.



No obstante, precisó que los estadounidenses "deberían" usar mascarilla "si se sienten bien al respecto". "Creo que, si la gente se siente bien al respecto, deberían hacerlo", añadió.



Desde que comenzó la pandemia, Estados Unidos ha confirmado un total de más de 3,2 millones de casos de coronavirus y 134.719 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.