Coronavirus.- México suspende temporalmente el sistema de semáforos por "inconsistencias" en los datos de coronavirus

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de México ha suspendido temporalmente el sistema de semáforos que marca la reanudación de actividades por "inconsistencias" en los datos de coronavirus ofrecidos por los estados.



El subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha afirmado que no habrá actualización del semáforo nacional de la COVID-19 por problemas con los datos. "Identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados", ha señalado.



El representante ha trasladado que van a evaluar las irregularidades que se han producido y ha subrayado que este hecho no se da en todos los estados, pero que no pueden presentar la información "con varios huecos grises", informa el diario 'El Sol de México'.



También, ha afirmado que hay "señales de repunte" de la epidemia, aunque ha asegurado que no es algo que ocurra solamente en México y ha destacado el caso de España.



Según los últimos datos de las autoridades sanitarias, México ha presentado 6.891 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de positivos hasta los 289.174 y un total de 34.191 personas han muerto por la pandemia.



Ciudad de México es la que tiene un mayor número de casos con 56.602 contagios, seguida del Estado de México, con 41.529; y Tabasco, con 13.999.