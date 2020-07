Bill Gates aboga por una distribución justa de medicamentos ante pandemia

Bill Gates se dice optimista por la pandemia del coronavirusGinebra, 11 Jul 2020 (AFP) - El multimillonario estadounidense Bill Gates se dijo "optimista" el sábado en cuanto a la lucha contra la covid-19, y pidió distribuir los medicamentos y las vacunas a quienes los necesitan y no a los que más paguen."Si dejamos que los medicamentos y las vacunas vayan a los que ofrecen más, en vez de a las personas que más los necesitan, tendremos una pandemia más larga, más injusta y más mortífera", dijo el fundador de Microsoft, en un mensaje de video en una conferencia virtual internacional sobre covid-19, que se celebró como prolongación de la conferencia sobre el sida, también virtual."Necesitamos líderes para tomar decisiones firmes para una distribución basada en la equidad y no sólo en factores relacionados con el mercado", agregó en un video grabado en Seattle.El filántropo, dedicado a la lucha contra las epidemias, destacó que la pandemia había interrumpido las cadenas de suministro de medicamentos, incluidos los del sida, lo que podría "privar a cientos de miles de personas de los tratamientos que necesitan, y no sólo en el África subsahariana"."Pero sigo siendo optimista", agregó Bill Gates. "Vamos a ganar contra la covid-19 y seguiremos avanzando contra el sida y otras crisis sanitarias".Dijo que los investigadores "están haciendo grandes progresos. Se están desarrollando mejores herramientas de diagnóstico para identificar a los infectados. Las inversiones van a los bancos de medicamentos antivirales, una rama de la ciencia donde había infrainversión". La segunda razón de su optimismo, añadió, es la solidaridad a escala mundial, ya manifestada en la lucha contra el sida, con el Fondo Mundial creado en 2002, y el programa de ayuda americano PEPFAR, lanzado por George W. Bush y destinado sobre todo al África subsahariana. via/bh/mab/af