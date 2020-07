ADVISORY --FLASH--6084-HEALTH-CORONAVIRUS/DISNEY

Disney reopens its flagship theme park in Florida

Start: 11 Jul 2020 16:38 GMT

End: 11 Jul 2020 16:41 GMT

ORLANDO, FLORIDA, UNITED STATES - Disney reopens its flagship theme park in Florida

Restrictions:

BROADCAST: PART FOR EDITORIAL USE ONLY/ MUST COURTESY DISNEY/ NO RESALE. // PART NO USE USA. NO USE VOA. NO USE CNN. Digital: PART FOR EDITORIAL USE ONLY/ MUST COURTESY DISNEY/ NO RESALE. // PART NO USE DIGITAL. **~

DIGITAL: PART FOR EDITORIAL USE ONLY/ MUST COURTESY DISNEY/ NO RESALE. // PART NO USE DIGITAL. **~

Source: NBC/ WALT DISNEY WORLD HANDOUT

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Arts / Culture / Entertainment

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com