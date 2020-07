A pesar de sus reservas, Popovich dice estar listo para la reanudación de la NBA

El veterano entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich reconoció este sábado que estaba preocupado por participar en la reanudación de la NBA a fines de julio, en plena pandemia de coronavirus, pero aseguró sentirse seguro en la "burbuja" de Disney World en Orlando (Florida).

"Si eres una persona reflexiva, tienes que mirar todos los aspectos. Y, con 71 años, me pregunté: ¿Quiero gastar mi tiempo aquí, para trabajar en estas condiciones?", dijo el entrenador texano de 71 años.

El técnico recordó que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, los ancianos tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves debido a la covid-19".

"Creo sinceramente - y no se trata solo de ser un soldado leal de la NBA, he sido critico cuando creo que es necesario-, no sé dónde podríamos estar tan seguros como aquí", resumió el técnico, nombrado tres veces mejor entrenador de la temporada en la NBA.

Popovich dirigió este sábado su primera sesión de entrenamiento en cuatro meses.

Los equipos de la NBA se reunieron esta semana en la "burbuja" de Disney World para reanudar, el 30 de julio, la temporada interrumpida el 11 de marzo tras el anuncio de la prueba positiva por el nuevo coronavirus del francés Rudy Gobert (Utah).

