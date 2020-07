2-1. Osasuna honra a San Fermín y aplaza la salvación del Celta

El delantero de Osasuna Enric Gallego (c) marca el 1-1 durante el partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga Santander que ha enfrentado a C.A. Osasuna y Real Celta, en el estadio de El Sadar, Pamplona. EFE/Villar López

Pamplona, 11 jul (EFE).- El Club Atlético Osasuna logró una nueva victoria que le coloca con 48 puntos gracias a un gol en el tiempo añadido de Arnaiz que premió la superioridad del conjunto navarro y que aplaza la salvación matemática del Celta.

El Osasuna quería reencontrar su versión competitiva a la que ha acostumbrado en la mayoría de partidos a sus aficionados, pero no pudieron empezar peor las cosas para un conjunto navarro que tuvo que hacer frente al gol de Santi Mina tras un pase lateral de Iago Aspas en el minuto 11, después de que el exjugador del Valencia ganase la posición a David García.

Desde ese momento, los ‘rojillos’, que vistieron de blanco en honor a las fiestas de San Fermín, cambiaron el chip y se centraron en su juego para secar las acometidas del cuadro vigués que nacían de las botas de Rafinha.

Los de Arrasate hilaron una rápida jugada por la banda izquierda antes de que Estupiñán pusiera un maravilloso centro a la cabeza de Gallego que entró como un camión sin frenos para introducir el balón en el portería del canterano Villar.

El Celta pudo haberse adelantado en alguna ocasión aislada, pero la voz cantante durante la primera mitad la llevo el equipo que en esta ocasión lucía al cuello un pañuelo rojo impreso con el escudo de Navarra en la parte posterior de la camiseta. Con empate se llegó al final de los primeros 45 minutos.

Comenzó la segunda parte con alternativas, llegadas y ritmo por parte de ambos equipos que salieron a por todas para lograr los 3 puntos de un partido bonito y disputado.

Iván Villar vistió el mono de trabajo durante los 90 minutos para salvar a su equipo en varias ocasiones. Roberto Torres a bocajarro e Íñigo Pérez, quien se encontró cómodo durante todo el encuentro, no pudieron adelantar a Osasuna en dos ocasiones muy seguidas.

Arrasate introdujo sobre el verde cambios con la intención de lograr el segundo gol que, intento, buscó y consiguió un Osasuna que puso más ganas que los gallegos, unos visitantes que todavía no están salvados.

A 3 minutos del final, el capitán rojillo Oier Sanjurjo puso un centro templando para que José Arnaiz metiese de cabeza su primer gol con Osasuna y para sumar tres nuevos que corroboran la notable temporada de los rojillos.

-Ficha técnica

2 – Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia (Nacho Vidal, m.67), Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres (Kike Barja, m.85), Oier, Darko (Moncayola, m.85), Íñigo Pérez; Gallego, Adrián (Arnaiz, m.67).

1 – Celta: Villar; Aidoo, Araújo, Jorge Saenz (Nolito, m.45); Hugo Mallo, Beltrán (Bradaric, m.66), Okay, Rafinha (Kevin Vázquez, m.66), Lucas Olaza (Brais Méndez, m.85); Aspas, Mina (Juan Hernández, m.72).

Goles: Santi Mina 0-1 (m. 11), Enric Gallego 1-1 (m. 24), Arnaiz, 2-1 (m. 91).

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité madrileño), asistido por García González y Garrido Romero. El colegiado madrileño mostró amarilla Aridane y David García por parte de Osasuna y a Rafinha y Jorge Saenz por parte del Celta.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 36 de la Liga Santander disputado a puerta cerrada en el estadio El Sadar.