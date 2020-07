0-0. Reparto de puntos, en un partido falto de definición y poco fútbol

En la imagen, el arquero del Seattle Sounders FC, Stefan Frei. EFE/Tannen Maury/Archivo

Orlando (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Los Sounders de Seattle y los Earthquakes de San Jose empataron esta noche a 0-0 en su debut en el Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, en el primer partido correspondiente al Grupo B.

El encuentro, que se disputó en el ESPN Wide World of Sports Complex, dejó un reparto justo de puntos, de dos equipos que pusieron todo el esfuerzo en el campo, pero a los que sus jugadores les faltaron ideas y sobre todo definición de cara al gol.

Además de encontrarse los delanteros con dos arqueros que al final del encuentro fueron los héroes de sus respectivos equipos con Stefan Frei, de los Sounders FC, actuales campeones de la MLS Cup, y el veterano argentino Daniel Vega, que defendió el marco de los Earthaquakes.

Frei tuvo siete buenas intervenciones, incluidas del minuto 24 de la primera parte cuando atrapó un buen disparo desde fuera del área del argentino Cristian Espinoza, que fue uno de los más destacados del San José.

Lo mismo que hizo al minuto 70, que también rechazó un disparo potente de Jackson Yueill, que además tocó ligeramente en un defensa de los Sounders, sin pudiese descolocar a Frei, que reacción bien.

Junto a Espinoza el delantero georgiano Valeri Qazaishvili "Vako" también hizo una buena labor en el ataque del equipo de San José que dirige el técnico argentino Matías Almeyda por segunda temporada consecutiva.

Como se esperaba, el juego de creación de los campeones de la MLS Cup recayó en el guatemalteco estadounidense Cristian Roldán, que estuvo incansable los 90 minutos que jugó para hacer tres disparos a puerta, incluido el del minuto 53 al que Vega respondió con seguridad y evitó el gol.

Mientras que el delantero peruano Raúl Ruidiaz también estuvo incisivo durante todo el encuentro en busca siempre del gol que no llegó a pesar que hizo cinco disparos a puerta.

Lo mismo que la gran labor del uruguayo Nicolás Lodeiro, quien también completó todo el partido e hizo tres disparos a puerta sin que ninguno pudiese superar la buena colocación de Vega, que además mostró experiencia y saber estar en varias jugadas decisivas con su anticipación en la cobertura del marco.

Especialmente en el minuto 84 cuando Ruidíaz recibió un pase cruzado perfecto dentro del área y Vega salió magistralmente para cubrir espacio y evitar la ocasión más clara de gol que tuvieron los actuales campeones de la MLS.

Antes, al minuto 82, había sido Lodeiro el que penetró solo por el lateral izquierdo y sacó un disparo potente que también alcanzó a desviar Vega con una gran colocación y reflejos.

Al final, el partido que dejó 16 disparos y ocho a puerta por parte del San Jose, y 12-6, respectivamente, de Seattle, que perdió la posesión del balón, apenas lo tuvo el 38 por ciento del tiempo.

Los Sounders jugarán su segundo partido del Grupo C el próximo martes cuando se enfrenten al Fire de Chicago, equipo que pasó del Grupo A tras la retirada del Nashville SC por casos positivos del coronavirus.

El Fire ocupó, en el Grupo B, el puesto dejado vacante por el FC Dallas, que también tuvo que dejar la "burbuja" de Orlando debido a los casos positivos de COVID-19, hasta 10 jugadores, que le impidieron entrenar y competir.

Mientras que los Earthquakes se enfrentarán a los Whitecaps de Vancouver, el cuarto equipo que forma parte del Grupo B.