Yola Berrocal y Christian Suescun dan rienda suelta a su pasión

10/07/2020 Yola Berrocal y Christian Suescun, de lo más cómplices en "La casa fuerte"



MADRID, 10 (CHANCE)



Estaba claro que, tanto coqueteo, tanto intercambio de miradas cómplices y tantas indirectas mal disimuladas, iba a acabar con Yola Berrocal y Christian Suescun juntos y revueltos. Y es que por mucho que lo intentasen, no podían negar que entre ellos hay una atracción irrefrenable. Cada vez que se acercaban saltan chispas y... aunque el hijo de Mayte Galdeano ha intentado contenerse para no tracionar a su novia, al final la sex bomb ha terminado por seducirlo.



Todo empezó cuando Yola, que sabe jugar muy bien sus cartas, se ofreció a darle un masaje a Christian en su propio dormitorio. El hermano de Sofía Suescun accedió encantado, y la cantante no dudó en ponerse encima del joven para desplegar sus artes masajeatorias. De lo más picante, Yola apagó la luz para disfrutar de una mayor intimidad porque le "molestaba" y claro, el calor, la cercanía y la postura hizo que se abalanzase sobre Christian, que tumbado boca abajo se dejó querer.



Entre masaje y masaje hemos sido testigos de algún tocamiento impuro y un apasionado beso en el que juraríamos hubo intercambio de fluidos entre Yola y Christian. Sin embargo, todo lo bueno se acaba y Mayte Galdeano interrumpía este momentazo entrando al dormitorio para hablar con su hijo y una de sus supernenas. La ex de Joaquín Prat, coqueta, se despedía de su amigo especial con una mirada cómplice y unos cariñosos besos.



Posteriormente, en la gala de "La casa fuerte" Christian ha intentado negar, sin mucha convicción, este apasionado acercamiento con Yola. La actriz, alucinada, mantenía que se habían dado un "morreo" durante este íntimo masaje, pero el hijo de Mayte Galdeano ha escurrido el bulto asegurando que "estaba medio dormido y no me enteré de nada".



¿Qué opinará la novia de Christian del acercamiento del navarro con Yola?, ¿se creerá que no ha pasado nada entre ellos? Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿ha habido quema que te quema entre la sex bomb y el hermano de Sofía Suescun?