Wall Street abre en rojo por temor a la evolución del COVID-19 en EE.UU.

Nueva York, 10 jul (EFE).- Wall Street abrió en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, retrocedía un 0,13 % en otra apertura marcada por el temor al avance de la pandemia de la COVID-19 en Estados Unidos, que ayer volvió a registrar un nuevo récord de contagios, con más de 63.000 infecciones.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba 34,63 puntos, hasta los 25.671,46 enteros; y el selectivo S&P 500 se dejaba un 0,23 % o 7,34 puntos, hasta los 3.144,71 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas y que lleva casi un mes de récords continuos, registraba las mayores pérdidas y bajaba un 0,54 % o 56,43 puntos, hasta los 10.491,32 enteros.

El parqué neoyorquino abría con preocupación por los datos negativos respecto al virus, que sitúan a Estados Unidos con más de 3,1 millones de casos positivos acumulados y 133.291 muertes, en una sesión en la que muchos inversores han optado por acudir a valores refugio como el oro o los bonos del Tesoro.

"En algún momento hay que aceptar la realidad de que el virus no se ha ido y que va a tener un impacto en todas las economías en términos de distanciamiento social hasta que tengamos una vacuna", dijo al Wall Street Journal el jefe de estrategia de mercado de Mediolanum, Brian O'Reilly.

Por lo pronto, los operadores esperan que las noticias respecto a un posible tratamiento o a una vacuna efectiva lleguen pronto y reduzca el impacto negativo que el virus ha tenido en los mercados desde hace meses.

En este sentido, la compañía biotecnológica Gilead Sciences, que a la apertura subía alrededor de un 1 %, aseguró que su tratamiento para el coronavirus, el remdevisir, había demostrado la recuperación clínica de un número considerable de enfermos y había ayudado a reducir hasta un 62 % el riesgo de muerte.

También BioNTech’s, otra de las farmacéuticas en la carrera por encontrar una vacuna factible, manifestó este viernes al Wall Street Journal que su candidata podría estar lista para aprobación en diciembre, tras lo cual subió cerca de un 6 % al comienzo de las operaciones.

Por sectores, cotizaban en terreno positivo el energético (1,57 %), el financiero (1,43 %), el de materias primas (0,8 %) y el de servicios públicos (0,77 %).

En negativo destacaban las pérdidas del tecnológico (-0,68%), el de salud (-0,44 %), el de comunicaciones (-0,36 %) y el de bienes no esenciales (-0,15 %).

Las pérdidas más significativas entre las 30 grandes cotizadas eran para Visa (-0,99%), Microsoft (-0,98%), Nike (-0,87%) o United Health (-0,81%). En verde se situaban compañías como Raytheon Technologies (2,85 %), JPMorgan Chase (2,56 %), Dow Inc (1,92 %) y Chevron (1,62 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subía un 0,66 % a 39,88 dólares el barril, el oro subía a 1.812,10 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 0,596 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,131.