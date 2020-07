Wall St sube, noticias sobre tratamiento COVID-19 de Gilead contrarrestan temores por virus

FOTO DE ARCHIVO. Una señal de tránsito en Wall St. es vista frente a la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), en el distrito financiero de Nueva York, Estados Unidos. 2 de marzo de 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Por Caroline Valetkevitch

10 jul (Reuters) - Las acciones subieron el viernes en la bolsa de Nueva York, ya que análisis positivos sobre el medicamento antiviral de Gilead Sciences Inc para tratar el COVID-19 aliviaron los temores de los inversionistas ante el incremento récord en los casos de coronavirus en Estados Unidos.

* El Nasdaq registró su sexto cierre récord en siete días, pero el índice tuvo un desempeño inferior tanto frente al Dow Jones como al S&P 500, en una inversión de la reciente tendencia.

* El índice financiero del S&P 500 escaló un 3,5%, liderando las ganancias sectoriales y dándole el mayor impulso al referencial.

* Los títulos de Bank of America Corp avanzaron un 5,5%, los de Citigroup Inc escalaron un 6,5% y los papeles de JPMorgan Chase & Co subieron un 5,5% antes de la entrega de resultados trimestrales la próxima semana, que marcarán el inicio de la temporada de informes de ganancias del segundo trimestre.

* Rob Haworth, estratega de inversiones senior de U.S. Bank Wealth Management en Seattle, dijo que hubo una rotación "desde ganadores a rezagados" en las operaciones del viernes, con el período de ganancias cerca de comenzar.

* Estados Unidos registró el mayor número diario de nuevas infecciones por COVID-19 a nivel mundial por segundo día consecutivo el jueves, lo que obligó a sus ciudadanos a tomar nuevas precauciones. Varios estados ya han retrocedido en sus planes de reapertura económica.

* Gilead Sciences Inc dijo el viernes que nuevos datos de un estudio en fase avanzada mostraron que su antiviral remdesivir mejoró significativamente la recuperación clínica y redujo el riesgo de muerte en pacientes de COVID-19. Las acciones de la compañía subieron un 2,2%.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 369,21 puntos, o un 1,44%, a 26,075,3 unidades. El S&P 500 ganó 32,99 puntos, o un 1,05%, a 3.185,04 y el Nasdaq Composite sumó 69,69 puntos, o un 0,66%, a 10.617,44 unidades.

* En la semana, el Dow Jones ascendió un 1%, el S&P 500 avanzó un 1,8% y en Nasdaq escaló un 4%. El S&P 500 ha trepado más de un 40% desde sus mínimos de marzo, debido en parte a datos económicos que han apuntado a un repunte en la actividad empresarial en junio.

(Reporte adicional de Medha Singh y C Nivedita en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)