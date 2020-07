Villa: "Cometeríamos un error buscando al nuevo Iniesta, Xavi o Casillas"

Captura de la videoconferencia mantenida por el director socio de Senn Ferrero Asociados, Julio Senn (c); (esquina superior izquierda) el exfutbolista David Villa; (esquina inferior izquierda) el exfutbolista Fernando Hierro; (esquina superior derecha) el miembro de la Common Goal y futbolista de Manchester United, Juan Mata, y (esquina inferior derecha) el exseleccionador español Vicente Del Bosque, durante la conferencia "Spain 10th FIFA World Cup Celebration" este viernes en el ámbito de la World Football Summit. EFE/World Football Summit

Madrid, 10 jul (EFE).- El exdelantero español David Villa, miembro de la selección que ganó hace una década el Mundial 2010 en Sudáfrica, consideró que el fútbol español "cometería un error" si trata de encontrar hoy en día "al nuevo Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Villa, Íker Casillas o Juan Mata".

"Tenemos grandísimos jugadores, diferentes a los de nuestra época, y tenemos bases, mimbres, tanto en jugadores como en entrenadores, para hacer una selección potente. Y creo que si estamos durante muchos años buscando a los nuevos Xavi, Iniesta, Casillas o Puyol, cometeríamos un error", aseguró el exjugador asturiano en una conferencia del foro 'WFS Live'.

Villa participó junto con el exseleccionador Vicente del Bosque, su entonces compañero Juan Mata, y con el entonces director deportivo de la Federación Fernando Hierro, en una mesa redonda por el décimo aniversario del Mundial en el foro virtual organizado por World Football Summit y el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario.

En ella, recordó que aquel éxito se basó en una buena convivencia de grupo y tener a varios jugadores "en el mejor momento de su carrera", para configurar una selección española que fue "claramente superior a las otras selecciones", aunque ganara "casi todos los partidos con un gol" lo cual muestra "la dificultad de ganar un Mundial".

"Todos los jugadores eran muy importantes en grandísimos clubes a nivel europeo. Eso hace que la experiencia que te genera tu club año tras año sea fantástica para el beneficio de las elección. Había jugadores en el banquillo que eran vitales para Arsenal, Valencia, Manchester United... Clubes 'top' en Europa, y estaban en el banquillo", recordó.

Villa, autor de cinco goles en aquel Mundial (dos a Honduras, uno a Chile, otro a Paraguay y otro a Portugal), afirmó que para él los goles más valorados son "los que han dado cosas" a la selección "no los más bonitos o los más difíciles".

"Chile fue prácticamente una eliminatoria, porque era fase de grupos pero si no, no pasábamos de fase, el de Portugal y el de Paraguay, para mí esos son los más importantes. Siempre tienes cariño a un gol bonito o uno difícil, pero lo que más te llena es marcar el gol que beneficia al equipo", explicó.

El 'Guaje' eligió esa selección como la mejor de la historia. "Suena arrogante, pero antes de esa generación nunca se habían conseguido tres torneos seguidos (Eurocopa, Mundial y Eurocopa) y creo que va a ser complicado que alguien lo consiga", añadió.

El exgoleador asturiano, retirado del fútbol hace seis meses en el Vissel Kobe japonés, tiene ahora un proyecto de academias y un club en Nueva York (Estados Unidos), un país que organizará el Mundial de 2026 junto a Canadá y México.

"El Mundial es un paso muy importante para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, que está creciendo muchísimo, y va a ser un punto importante, porque todo el mundo está enfocado en dar un gran servicio de fútbol en el país para esa fecha", finalizó Villa durante esta charla en el foro virtual 'WFS Live'.