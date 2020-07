Viaje aéreo mundial está repuntando con vuelos internos en Asia

(Bloomberg) -- El sector de los viajes aéreos se está recuperando lentamente a nivel mundial gracias al repunte de los vuelos nacionales, y los países de la región de Asia-Pacífico representan la mitad de los 20 principales mercados, según el proveedor de análisis de datos de viajes Cirium.

Vietnam, Indonesia y Corea del Sur son los únicos países del mundo que muestran un crecimiento en los viajes aéreos nacionales en julio frente al mismo mes del año pasado, mientras que China y EE.UU. dominan en la cifra de vuelos operados, dijo Cirium en un informe el viernes.

Hay 413.538 vuelos nacionales en EE.UU. programados para este mes, un 46% menos que el año anterior. China tiene 378.434, aunque la capacidad es mayor allí, según el informe.

Las cifras “revelan un mercado frágil pero que repunta cautelosamente a medida que el viaje aéreo intenta recuperarse del peor colapso de su historia”, dijo el director de desarrollo de mercado de Cirium, Alistair Rivers.

India, el tercer mayor mercado interno después de Estados Unidos y China, muestra indicios de recuperación, ya que los vuelos nacionales programados han caído solo un 4% desde julio de 2019.

Se están sacando aviones del almacenamiento para satisfacer la creciente demanda, con el 59% de la flota mundial de nuevo en servicio, según Cirium. En el punto álgido de la crisis de coronavirus, casi dos terceras partes de los 26.300 aviones de pasajeros del mundo estaban almacenados.

