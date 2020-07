Valdivia reconoce que al Mazatlán le costará adaptarse al fútbol mexicano

El jugador José Abella (c) de Atlas disputa el balón con Jorge Valdivia (d) de Morelia, durante el juego correspondiente a la jornada 5 del torneo mexicano de fútbol (Liga MX), celebrado en el estadio Jalisco, en la ciudad de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Mazaltán (México), 10 jul .- El dos veces mundialista chileno Jorge Valdivia, centrocampista del Mazatlán FC, reconoció este viernes que a la institución le costará adaptarse al fútbol mexicano, en el que debutará el próximo 24 de julio en el torneo Apertura 2020.

"Por ser una institución nueva va a costar adaptarnos, pero no tenemos presión. Mi ilusión debe ser la misma que la del grupo, llegar a lo más alto representando a Mazatlán", comentó en declaraciones difundidas por el club.

El Mazatlán nació como nueva franquicia en junio, reemplazando al Morelia. La escuadra debutó en el balompié del país en el torneo amistoso Copa por México al enfrentar a los Tigres UANL, pero en dos partidos jugados aún no ha podido conseguir victorias.

"Mis compañeros me dijeron que Mazatlán es un lugar muy bonito y se vive bien. Esperemos estar a la altura de las exigencias que tiene el hincha de nosotros", expresó Valdivia.

El chileno lamentó que la afición no los vaya a poder acompañar en el inicio de Apertura 2020, pero espera que se hagan sentir de alguna forma.

"Aquí tienen un equipo que está trabajando para hacer las cosas bien y esperemos que nos acompañen de alguna forma que podamos sentir la pasión del hincha de Mazatlán.", comentó.

El ganador de la Copa América con Chile en 2015 trabaja en los entrenamientos para ponerse a punto de cara al Apertura, después de que en el Clausura, que marcó su debut en el fútbol mexicano con Monarcas, sólo pudo disputar tres partidos de Liga.

"Venimos de un parón largo, al principio va a costar, pero me tengo fe y confianza de que con los entrenamientos pueda alcanzar esa finesa que me caracteriza para poder ayudar al club y junto con los compañeros podamos tener un gran año", concluyó.

El Mazatlán enfrentará al Guadalajara el próximo domingo en el cierre de la fase de grupos de la Copa por México.