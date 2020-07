S&P 500 supera a Nasdaq por primera vez desde junio: Gráfico

(Bloomberg) -- El índice S&P 500 superó el viernes al índice Nasdaq Composite por primera vez desde finales de junio, ya que los inversionistas se centraron más en las señales de que el mundo podría estar más cerca de un tratamiento efectivo para el covid-19 que en el aumento de los casos. El índice de referencia de renta variable estadounidense, liderado por los bancos, registró su segundo avance semanal consecutivo. El aumento de 1,8% en cinco días se compara con el alza de 1% del Dow Jones Industrial Average y 4% del Nasdaq, que también obtuvieron un incremento semanal consecutivo.

Nota Original:S&P 500 Outpaces Nasdaq for First Time in About Two Weeks: Chart

