Singapur.-Singapur arranca una jornada electoral sin más aliciente que conocer el margen de victoria del oficialista PAP

Singapur celebra este viernes una nueva jornada electoral marcada por las estrictas medidas de seguridad debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, en la que se prevé que el oficialista Partido de Acción Popular (PAP) venza, ya que en los comicios ha logrado siempre porcentajes superiores al 60 por ciento desde que la ciudad estado lograse la independencia en 1965.



Ataviados con mascarillas, los 2,65 millones de singapurenses convocados a las urnas deberán someterse a un control de temperatura y utilizar guantes desechables cuando se introduzcan dentro de las cabinas de votación, como medidas excepcionales debido a la pandemia de la COVID-19, que en el país asiático ha alcanzado casi 45.500 personas, de las cuales 26 han fallecido.



El número de mesas electorales se ha incrementado de 880 a 1.100 para estas elecciones, calificadas de "históricas" debido al contexto actual de la crisis sanitaria, para evitar las aglomeraciones y minimizar así los riesgos de contagio, tal y como ha señalado el periódico local 'The Straits Times'.



Quienes ya han podido emitir su voto han sido los votantes singapurenses que se encuentran en otros países, unos 6.570 según el Departamento Electoral, 2.000 más con respecto a los comicios de 2015, la mayoría de ellos residentes en Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, o Malasia.



Desde que hace menos de un mes el Gobierno de Singapur confirmase que las elecciones se llevarían a cabo, pese a la crisis sanitaria, los candidatos han dispuesto de tan solo nueve días para hacer campaña hasta la jornada de reflexión, que tuvo lugar este jueves.



Un breve periodo electoral que ha estado marcado por la prohibición de organizar mítines y concentraciones públicas para evitar nuevos contagios, pese a que los "casos comunitarios", mientras que las campañas "puerta a puerta" se han limitado a grupos de cinco personas.



Si bien no se espera que el resultado final varíe mucho con respecto a los de los comicios anteriores, los ciudadanos de Singapur eligen entre 192 representantes de hasta siete formaciones políticas para ocupar 93 escaños.



La oposición ha vuelto a pedir a sus seguidores que acudan a votar para que no permitan que el PAP, sempiterno ganador de todas las elecciones desde que el territorio abandonase Malasia, gobierne con un "cheque en blanco", después de que en los anteriores de 2015 lograse 83 escaños, por los seis que logró la siguiente fuerza más votada, el Partido de los Trabajadores.



El PAP está liderado por el primer ministro, Lee Hsien Loong, quien ocupa el cargo desde 2004. Por su parte, su hermano, el que fuera brigadista de las Fuerzas Armadas del país, Lee Hsien Yangs, ha mostrado su apoyo al Partido del Progreso de Singapure (PSP).



Loong ha señalado en las horas previas a la votación que el PAP cuenta con "ideas fuertes y concretas" para hacer frente a la pandemia y aunque ha reconocido que no sabe "cómo se desarrollará en los próximos años", ha pedido la unión del país para poder lograr un nuevo mandato "fuerte" que salve la economía a corto plazo.