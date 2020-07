Salud.-Investigan el papel de las redes perineuronales en trastornos como esquizofrenia y desorden bipolar

10/07/2020 Redes perineuronales SALUD ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SOCIEDAD INCLIVA



Los resultados pueden facilitar el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y tratamientos para estas enfermedades



VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)



El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de Valencia ha desarrollado un estudio para analizar el papel de las redes perineuronales (PNN) en el cerebro adulto y su incidencia en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o el desorden bipolar.



Los resultados de la investigación, dirigida por el Dr. Juan Nàcher -del Grupo de Investigación en Psiquiatría y Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA; Catedrático del Departamento de Biología Celular/ERI BIOTECMED de la Universitat de València (UV); y jefe de grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM)- se han publicado recientemente en Journal of Neuroscience, con el título 'Perineuronal Nets Regulate the Inhibitory Perisomatic Input onto Parvalbumin Interneurons and Activity in the Prefrontal Cortex'.



Los hallazgos de la investigación, señalando alteraciones de las PNN en el cerebro de pacientes psiquiátricos, en la que cabe destacar la participación del Dr. Vicent Teruel, del Departamento de Anatomía de la UV, resultan relevantes para comprender el comportamiento de estas redes, ya que pueden proporcionar la base para nuevas herramientas diagnósticas o tratamientos para estas enfermedades.



Las neuronas inhibidoras que expresan parvalbúmina (PV +) son cruciales para la función de la corteza prefrontal y se han encontrado alteraciones en estas células en diferentes trastornos psiquiátricos.



El desarrollo y la plasticidad de la conectividad de estas neuronas está fuertemente regulado por regiones especializadas de la matriz extracelular (las moléculas que ocupan los espacios entre las neuronas). Estas regiones de la matriz se denominan redes perineuronales y envuelven particularmente a muchas neuronas PV+.



Al comparar neuronas PV+ con PNN o sin PNN alrededor y al digerir las PNN con una enzima específica, los autores han revelado que estas regiones de la matriz extracelular influyen notablemente en la conectividad y el funcionamiento de las células PV+ de la corteza prefrontal adulta.



En concreto, las conexiones inhibitorias recibidas por estas interneuronas se ven particularmente afectadas por la presencia de PNN. La depleción de las PNN también afecta al funcionamiento de las interneuronas PV+, alterando la actividad gamma, una oscilación dependiente de estas células.



En la investigación se estudió la conectividad de las neuronas PV+ utilizando inmunohistoquímica y microscopía confocal. Se analizaron las conexiones sinápticas que reciben y que envían estas neuronas comparando células rodeadas y no rodeadas por PNN y también analizando la corteza prefrontal de animales a los que se les eliminó las PNN mediante un enzima específico. Finalmente, se evaluó la función de estas células estudiando los ritmos eléctricos cerebrales en que están implicadas.