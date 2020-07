Salud.-El cáncer de pulmón en no fumadores es una enfermedad distinta al de los fumadores y no responde igual al tratamiento

16/10/2018 Cáncer de pulmón ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD FLICKR / MBR PRIZA



El cáncer de pulmón en los no fumadores es una enfermedad diversa y distinta del de los fumadores, y es probable que responda de manera diferente a los tratamientos dirigidos, según muestra un importante nuevo estudio que publica la revista 'Cell'.



Los científicos estudiaron una población en Taiwán con altas tasas de cáncer de pulmón entre los no fumadores, y encontraron una serie de cambios genéticos que variaban según la edad o el sexo del paciente.



Muchos no fumadores con cáncer de pulmón tenían signos de daño en el ADN por carcinógenos ambientales, y las mujeres jóvenes en particular tenían cambios genéticos particulares que se sabe que impulsan al cáncer a evolucionar agresivamente.



El estudio, que fue codirigido por científicos del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, junto con colegas en Taiwán, podría conducir a nuevos tratamientos para los no fumadores con cáncer de pulmón adaptados a los cambios genéticos recientemente identificados.



La investigación es el estudio más completo de la biología del cáncer de pulmón en no fumadores, financiado por Cancer Research UK y varias instituciones en Taiwán, incluido el Ministerio de Ciencia y Tecnología.



Los científicos del Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) trabajaron con colegas de la Academia Sínica y la Universidad Nacional de Taiwán para analizar muestras de tumores de 103 pacientes con cáncer de pulmón de Taiwán, la mayoría de los cuales no eran fumadores.



Alrededor del 10-15 por ciento de los cánceres de pulmón en el Reino Unido ocurren en personas que nunca han fumado, pero en el este de Asia, la proporción de cánceres de pulmón que ocurren en los no fumadores es mucho mayor, especialmente entre las mujeres.



Los investigadores realizaron un análisis detallado de los cambios genéticos, la activación génica, la actividad de las proteínas y los "interruptores" celulares en el cáncer de pulmón para desarrollar la descripción más completa de la biología de la enfermedad en los no fumadores hasta la fecha.



Al observar la genética y las proteínas relacionadas producidas por las células cancerosas en las muestras tumorales, los científicos descubrieron que algunos tumores de pulmón en etapa temprana en no fumadores eran biológicamente similares a la enfermedad más avanzada en los fumadores.



Los tumores en las mujeres a menudo tenían un fallo particular en el conocido gen de cáncer de pulmón EGFR, mientras que en los hombres las fallas más comunes estaban en los genes KRAS y APC. Estas diferencias podrían afectar la respuesta a los fármacos dirigidos en hombres y mujeres.



La selección de personas con tumores pulmonares en etapa temprana 'tardía' podría ayudar a guiar las decisiones de tratamiento, y los pacientes podrían ser monitoreados más de cerca para detectar signos de que su enfermedad progresa.



El estudio encontró un patrón de cambios genéticos que involucra a la familia de genes APOBEC en tres cuartos de los tumores de pacientes femeninas menores de 60 años, y en todas las mujeres sin fallas en el gen EGFR.



Las proteínas APOBEC juegan un papel importante en la función del sistema inmune, pero pueden ser secuestradas por cánceres, acelerando la evolución y la aparición de resistencia a los medicamentos, un área clave de estudio en el nuevo Centro para el Descubrimiento de Medicamentos contra el Cáncer.



Los pacientes sin fallos en el EGFR tienden a obtener mejores resultados con la inmunoterapia, por lo que las pruebas de APOBEC podrían ayudar a seleccionar a las mujeres con mayor probabilidad de responder a esta forma de tratamiento.



El equipo también seleccionó grupos de pacientes, particularmente entre las mujeres mayores, cuyos cánceres tenían patrones de mutación vinculados a sustancias cancerígenas en su entorno, como los contaminantes.



Finalmente, el equipo identificó 65 proteínas que eran hiperactivas en tumores pulmonares que coincidían con los fármacos candidatos existentes. Descubrieron que una proteína que corta el tejido circundante, llamada MMP11, estaba relacionada con una supervivencia más pobre, y podría explorarse como un marcador para la detección temprana.



Si bien el nuevo estudio analizó a pacientes tratados en Taiwán, los investigadores creen que muchos de sus hallazgos podrían ser aplicables a pacientes del Reino Unido. A continuación, validarán sus hallazgos en estudios más amplios y más allá de Asia.



El doctor Jyoti Choudhary, líder del equipo de Proteómica Funcional en el Instituto de Investigación del Cáncer de Londres explica: "Llevamos a cabo el estudio más completo jamás realizado sobre la biología de los cánceres de pulmón en una población del este asiático con una alta proporción de no fumadores, y descubrimos que su enfermedad es molecularmente diversa y distinta de lo que vemos habitualmente en los fumadores".



"Encontramos distintos patrones de fallos genéticos en los no fumadores y entre mujeres y hombres, lo que sugiere que una mujer que nunca ha fumado, por ejemplo, es probable que responda de manera diferente al tratamiento que un fumador masculino", añade.



El experto explica que "algunos tumores de pulmón en etapa temprana tenían características moleculares mucho más parecidas a las que se ven típicamente en la enfermedad en etapa posterior, lo que podría ayudarnos a diagnosticar con mayor precisión a los pacientes con enfermedad agresiva e informar estrategias de tratamiento".



Por su parte, el profesor Paul Workman, director ejecutivo del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, destaca igualmente que "este nuevo estudio ofrece una inmersión profunda en la biología del cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado. Revela nuevas formas de distinguir a los pacientes con diferentes características tumorales que podrían explotarse con estrategias de tratamiento personalizadas", añade.



Finalmente, la doctora Emily Armstrong, gerente de información de investigación en Cancer Research UK, recuerda que "para vencer al cáncer, debemos comprender todas las formas en que puede desarrollarse. Esta investigación destaca cuánto pueden variar los cánceres entre las personas según su estilo de vida y su entorno --asegura--. Comprender la diferencia entre los cánceres de pulmón en fumadores y no fumadores podría ser vital para proporcionar a los pacientes el tratamiento más apropiado".