Salud.-Descubren un gen protector del Alzheimer y desarrollan una plataforma rápida de pruebas para fármacos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Una investigación dirigida por la Universidad Queen Mary de Londres ha descubierto un gen que puede suprimir naturalmente los signos de la enfermedad de Alzheimer en las células cerebrales humanas. Los científicos también han desarrollado un nuevo sistema rápido de detección de medicamentos para tratamientos que podrían retrasar o prevenir la enfermedad.



El principal desafío para probar los medicamentos contra el Alzheimer en los ensayos clínicos es que los participantes deben tener síntomas. Pero una vez que las personas tienen síntomas, generalmente es demasiado tarde para que los tratamientos tengan un efecto significativo, ya que muchas células cerebrales ya han muerto.



La única forma actual de probar posibles tratamientos preventivos es identificando a los participantes que tienen un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer y ver si los tratamientos previenen la aparición de su enfermedad. Esto incluye a las personas con síndrome de Down (SD) que tienen alrededor del 70 por ciento de posibilidades de desarrollar Alzheimer durante su vida. Esto se debe a que el cromosoma 21 adicional que llevan incluye el gen de la proteína precursora amiloide que causa el Alzheimer temprano cuando se sobredosifica o muta.



En el estudio, publicado en la revista del grupo Nature 'Molecular Psychiatry', los investigadores recolectaron células ciliadas de personas con SD y las reprogramaron para que se convirtieran en células madre, que luego fueron dirigidas a convertirse en células cerebrales en un plato.



En estas células similares al cerebro, los investigadores vieron que la patología similar al Alzheimer se desarrollaba rápidamente, incluido el trío distintivo de signos de progresión del Alzheimer: lesiones similares a la placa amiloide, muerte neuronal progresiva y acumulaciones anormales de una proteína llamada tau dentro de las neuronas.



El investigador principal, el profesor Dean Nizetic de la Universidad Queen Mary de Londres, asegura que "este trabajo representa un logro notable, ya que este es el primer sistema basado en células que tiene el trío completo de patologías de Alzheimer, sin ninguna sobreexpresión artificial de genes y abre la posibilidad de detectar nuevos medicamentos destinados a retrasar o incluso prevenir el Alzheimer antes de que comience la muerte neuronal".



Los investigadores demostraron que el sistema podría usarse como una plataforma temprana de prueba preventiva de drogas. Tomaron dos medicamentos diferentes que se sabe que inhiben la producción de beta-amiloide, los probaron en estas células cerebrales y, en seis semanas, demostraron que evitaban la aparición de la enfermedad de Alzheimer.



Aunque estos dos medicamentos en particular han fallado en los ensayos clínicos por otras razones y, por lo tanto, no son tratamientos adecuados para la enfermedad de Alzheimer, el equipo demostró la prueba de principio de que el sistema se puede usar en cualquier compuesto farmacológico, y en seis semanas muestra si tiene potencial para una mayor investigación.



El equipo también encontró pruebas de la existencia de un gen supresor de Alzheimer que funciona naturalmente (gen BACE2). Actuando de manera similar a los genes supresores de tumores en el cáncer, el aumento de la actividad de este gen contribuye a la prevención / desaceleración de la enfermedad de Alzheimer en el tejido cerebral humano, y podría en el futuro usarse como un biomarcador para determinar el riesgo de las personas de desarrollar la enfermedad o como un nuevo enfoque terapéutico al impulsar su acción.



El profesor Dean Nizetic explica que, "aunque todavía es temprano, el sistema plantea una posibilidad teórica para un mayor desarrollo como una herramienta para predecir quién podría desarrollar Alzheimer. El mismo proceso de células madre podría usarse en los folículos pilosos de cualquiera, cuyas células cerebrales resultantes puede o no desarrollar la patología de Alzheimer en el plato".



"La idea sería detectar a las personas con mayor riesgo de enfermedad temprana en un sistema basado en células, antes de que comience en el cerebro de una persona, y permitir las posibilidades de prevención preventiva individualizada intervenciones. Todavía estamos muy lejos de alcanzar este objetivo", admite.



El coautor, el profesor John Hardy, de UCL, entiende, no obstante, que ahora está disponible "el potencial para desarrollar un nuevo modelo humano de la enfermedad que sería un gran paso adelante".



Los descubrimientos de este estudio dependieron de las contribuciones de personas con SD que aceptaron amablemente participar en este estudio, cuyos resultados podrían ser beneficiosos para las personas con y sin SD para prevenir el Alzheimer. La Asociación del Síndrome de Down de Reino Unido) brindó apoyo y ayuda esenciales para el reclutamiento de los participantes en el estudio.



Carol Boys, directora ejecutiva de la Asociación del Síndrome de Down, reconoce que se trata de "unos resultados emocionantes de un grupo extremadamente eminente de investigadores y otro pequeño paso hacia una posible intervención y tratamiento para la enfermedad de Alzheimer".