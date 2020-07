Rusia no se muestra optimista sobre pacto nuclear con EE.UU.

(Bloomberg) -- El canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que no ve muchas posibilidades de éxito ante las conversaciones con Estados Unidos para recuperar un tratado clave de armas nucleares que expira el próximo año.

“Conociendo la actitud de los negociadores actuales, no soy muy optimista sobre el futuro del tratado New START”, dijo Lavrov en una conferencia en línea el viernes.

EE.UU. y Rusia planean sostener más conversaciones sobre el control de armas tan pronto como este mes después de una primera ronda de discusiones en Viena en junio sobre las reservas de armas nucleares.

El tratado, que limita el tamaño de los arsenales nucleares entre Washington y Moscú, expirará en febrero y no lograr extender el pacto nuclear o acordar uno nuevo podría aumentar los riesgos planteados por las armas atómicas. La administración Trump ha insistido en que China participe en las conversaciones para que puedan avanzar, una condición que Moscú y Pekín han rechazado.

El mes pasado, el enviado de EE.UU., Marshall Bilingslea, calificó las conversaciones de “muy robustas y productivas”, al tiempo que reiteró que funcionarios chinos deberían unirse a rondas futuras.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, fue mucho más cauteloso, diciendo que era “poco realista” que EE.UU. esperara que China participara en las conversaciones y que Moscú no está dispuesta a “influenciar a Pekín” de la manera que los estadounidenses quisieran.

La insistencia de EE.UU. en vincular el progreso en las conversaciones con la participación de China muestra que la administración Trump ya ha decidido retirarse del tratado, dijo Lavrov, según los servicios estatales de noticias TASS y RIA Novosti.

El acuerdo de 10 años, el último que limita las fuerzas nucleares de los antiguos enemigos de la Guerra Fría, tiene la opción de renovarse por otros cinco años con el acuerdo de ambas partes.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, no respondió a una solicitud de comentarios sobre cuándo será la próxima ronda de conversaciones.

Rusia planteará en una próxima cumbre entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la necesidad de descartar la posibilidad de una guerra nuclear, dijo Lavrov. Durante los últimos dos años, EE.UU. se ha negado a respaldar el principio de que tal conflicto no se puede ganar, lo que marca un paso atrás de una declaración conjunta de la era soviética en 1985, dijo.

EE.UU., respaldado por Francia y el Reino Unido, quiere restringir la agenda de la cumbre para el desarme y la no proliferación, lo que China ve como un intento de presión para que se una a las conversaciones sobre las reservas nucleares, dijo Lavrov.

