Rocío Flores se mantiene al margen de la guerra entre su madre, Rocío Carrasco, y el resto de los Mohedano

10/06/2020 Rocío Flores, durante un paseo por la capital tras su paso por "Supervivientes" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



La guerra entre Rocío Carrasco y los Mohedano-Jurado está en su momento más álgido. Una batalla en la que, de momento, han mostrado sus armas Gloria Mohedano, su marido José Antonio Rodríguez y Rosa Benito, atacando duramente a la hija de Rocío Jurado. Amador Mohedano será el próximo, ya que en escasas horas se sentará en el plató de "Sábado Deluxe" para revelar, de una vez por todas, qué pasó en el despacho del notario con su sobrina. De momento ya ha revelado que Rociíto llamó sinvergüenza a su tía Gloria, así que expectantes estamos a qué cuente la verdad de la pelea que terminó con la relación entre la mujer de Fidel Albiac y el resto de la familia.



Rocío Flores, que se ha convertido en la protagonista involuntaria de esta historia y el motivo - por la nula relación que tiene con su madre - por el que los Mohedano han decidido contar de una vez por todas la verdad y empezar esta guerra sin cuartel contra Rocío Carrasco, todavía no se ha pronunciado.



Es más, ni la habíamos visto desde que su tía Gloria llamó a "Sálvame" para confesar dolida que no entendía porque su sobrina no tenía relación con Rocío y su hermano David cuando ellos no tienen culpa de nada. Hasta hoy. La superviviente ha reaparecido, pero lo ha hecho sin ganas de hablar.



Hemos visto a una Rocío Flores más guapa que nunca - ya que se está cuidando y luce el mismo tipín que se le quedó durante su concurso en Honduras - saliendo de su casa para subirse al coche de su novio, Manuel Bedmar, que la estaba esperando. Muy seria, la hija de Rocío Carrasco ha decidido mantenerse al margen y guardar silencio acerca de la guerra que se está librando en su familia.