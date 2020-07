RDCongo.- Ascienden a casi 40 los muertos en un ataque perpetrado por la milicia CODECO en el noreste de RDC

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El balance de muertos a causa del ataque perpetrado el miércoles por presuntos integrantes de la milicia para el Desarrollo de Congo (CODECO) en la provincia de Ituri, situada en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), ha ascendido a cerca de 40, según han confirmado las autoridades.



Fuentes de seguridad citadas por la emisora congoleña Radio Okapi han detallado que un total de 37 personas murieron en el ataque, ejecutado contra la aldea de Bunzenzele, situada en el territorio de Djugu, uno de los más afectados por las operaciones de este grupo armado.



Asimismo, han alertado de que el balance de fallecidos podría aumentar, dado que varias personas resultaron heridas y han huido hacia una zona boscosa de los alrededores, donde no cuentan con medicinas ni atención médica.



El jefe del sector de Banyali-Kilo, Innocent Madukadala, indicó el miércoles que el ataque tuvo lugar a primera hora del día y ha agregado que los asaltantes saquearon bienes y destruyeron numerosas viviendas.



Por su parte, el portavoz del Ejército en Ituri, Jules Ngongo, ha confirmado la muerte de dos soldados congoleños en los enfrentamientos, antes de agregar que las fuerzas gubernamentales han lanzado una contraofensiva.



Las fuentes de seguridad citadas por Radio Okapi han apuntado que en el ataque habrían participado entre 400 y 500 personas, incluidos menores de edad, si bien Ngongo no se ha pronunciado sobre estas informaciones.



El ataque contra Bunzenzele tuvo lugar apenas cuatro días después de la muerte de otras once personas en otro asalto ejecutado por CODECO en Matete, también en el territorio de Djugu.



Al menos 1.750 personas murieron en el primer semestre del año a causa de los ataques ejecutados por grupos armados en la provincia de Ituri, según un balance publicado el 1 de julio por las organizaciones de la sociedad civil de esta zona del país africano.



CODECO está integrada predominantemente por miembros de la comunidad lendu. Desde junio de 2019 se ha registrado un repunte de los enfrentamientos intercomunitarios entre los lendu y los hema en Djugu y otras zonas de Ituri.



Estos incidentes han traído a la memoria el conflicto entre los hema y los lendu entre 1999 y 2007 por derechos de pastoreo y representación política, que se saldó con cerca de 50.000 muertos.



Varios grupos armados controlan partes del este de RDC pese a que la guerra de 1998-2003 concluyera formalmente. El conflicto causó millones de muertos, la mayoría víctimas del hambre y las enfermedades.