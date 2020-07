Previa del partido de la jornada 35: Brighton and Hove Albion contra Manchester City

El próximo sábado a las 14:00 se jugará el encuentro de la trigésimo quinta jornada de la Premier League, en el cual veremos disputarse la victoria a Brighton y a City en el The American Express Community Stadium.

Brighton and Hove Albion llega a la trigésimo quinta jornada con la ilusión de recuperar puntos tras perder el último partido frente a Liverpool por un marcador de 3-1. Desde el comienzo de la competición, los locales han vencido ocho de los 34 partidos jugados hasta ahora, con una racha de 36 tantos a favor y 47 en contra.

En el lado de los visitantes, Manchester City se hizo con el triunfo frente a Newcastle United durante su último encuentro de la competición (5-0), con tantos de Sterling, Gabriel Jesus, Silva, Fernández y Mahrez, por lo que pretende mantener su racha de victorias en el estadio de Brighton and Hove Albion. Antes de este partido, Manchester City había ganado en 22 de los 34 encuentros jugados en la Premier League esta temporada, con un balance de 86 goles marcados frente a 34 encajados.

Como local, Brighton and Hove Albion ha ganado cinco veces, ha perdido en seis ocasiones y ha empatado seis veces en 17 partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden parecer esperanzadores para Manchester City, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que se disputan en el The American Express Community Stadium. A domicilio, Manchester City ha vencido nueve veces, ha sido derrotado en siete ocasiones y ha empatado una vez en sus 17 partidos disputados, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención Brighton and Hove Albion si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el The American Express Community Stadium, de hecho, los números muestran dos derrotas a favor de Brighton and Hove Albion. A su vez, los visitantes llevan una racha de dos encuentros seguidos ganando en esta competición en el estadio de Brighton. El último partido que disputaron ambos equipos en esta competición fue en agosto de 2019 y acabó con un resultado de 4-0 a favor de City.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 33 puntos a favor de Manchester City. El equipo de Graham Potter se sitúa en el decimoquinto lugar con 36 puntos en su casillero. Por su parte, Manchester City cuenta con 69 puntos y ocupa el segundo puesto en el torneo.