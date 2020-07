Piden a Banco de Inglaterra no financiar a emisores de carbono

(Bloomberg) -- El grupo activista por el clima Rebelión contra la Extinción (Extinction Rebellion) solicitó al Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés) dejar de proporcionar fondos de emergencia a empresas que contribuyen al cambio climático.

El banco central del Reino Unido debería exigir a las compañías que han recibido más de 18.000 millones de libras (US$22.700 millones) de ayuda en los últimos meses que se comprometan a lograr emisiones netas cero de carbono para 2025, según un comunicado del grupo. Los manifestantes se reunieron frente al banco el viernes con una pancarta que decía “No Dirty Bailouts” (No a los rescates sucios).

El Fondo de financiamiento corporativo covid del BOE está destinado a ayudar a las compañías más grandes del Reino Unido a sobrellevar la pandemia de coronavirus al reforzar su liquidez. Según el programa, el BOE compra pagarés de las empresas con un vencimiento de hasta un año.

Entre los receptores de la ayuda figuran el gigante químico alemán BASF SE, una unidad de la compañía estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes, el productor de herbicidas Roundup Bayer AG y EasyJet Plc.

“El Banco de Inglaterra está rescatando a las aerolíneas que usan combustibles fósiles, a las compañías de pesticidas y a las corporaciones automotrices cuando necesitan rescatar a los trabajadores para la nueva economía verde”, dijo el portavoz de Rebelión contra la Extinción, Donnachadh McCarthy, en un comunicado.

Una portavoz del BOE se negó a comentar sobre la protesta.

Rebelión contra la Extinción también tuvo en la mira al BOE en octubre pasado, cuando cientos de activistas bloquearon las calles alrededor del banco, criticando al sector financiero por financiar los combustibles fósiles.

A principios de esta semana, el grupo solicitó al director ejecutivo de Barclays Plc, Jes Staley, que reconociera el papel histórico del prestamista en el comercio de esclavos y que hiciera más en relación con el cambio climático.

El banco central ha expresado su opinión sobre el cambio climático, y el exgobernador Mark Carney dijo que las empresas deben hacer más para enfrentar las amenazas al medio ambiente.

Nota Original:Bank of England Urged to End Virus Funding for Carbon Emitters

