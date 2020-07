Organizaciones humanitarias piden renovar la ayuda a Siria ante el coronavirus

EFE/EPA/STR

El Cairo, 10 jul (EFE).- Organizaciones humanitarias esperan que el Consejo de Seguridad de la ONU acuerde este viernes prorrogar el mecanismo que permite la entrada de ayuda a Siria, al considerar que de él depende la supervivencia de decenas de miles de personas y que es más necesario que nunca ante la pandemia del coronavirus.

La autorización, que expira hoy, permite la entrada de suministros sin pasar por las autoridades de Damasco a través de dos puntos de la frontera turca, uno de los cuales conecta con Idlib, el último bastión opositor en Siria y donde hay cientos de miles de desplazados por los combates.

El portavoz regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Amán, David Swanson, ve "imperativo" que el Consejo de Seguridad renueve la vigencia de la resolución, que en las actuales circunstancias supone un paso "importante y vital" para el control de la pandemia.

UNA AYUDA HUMANITARIA ESENCIAL

"La autorización del Consejo de Seguridad para la operación transfronteriza expira el 10 de julio, la operación es un salvavidas para 2,8 millones de personas en el noroeste de Siria. En la actualidad no hay una alternativa comparable a su escala y alcance", aseguró en declaraciones a Efe.

Solo en junio 1.759 camiones con asistencia cruzaron la frontera con Turquía para llegar a más de 6 millones de sirios, mientras que el mes previo se registró el paso del mayor número de vehículos humanitarios de ayuda desde el establecimiento del mecanismo en 2014, 1.781, precisó Swanson.

En esta línea, Fuad Sayed, fundador de la ONG Violet, que afirma asistir a casi un millón de personas en el norte y oeste de Siria y que colabora con varias agencias de la ONU y organizaciones como Save The Children, dijo a Efe que los camiones llevan "todo tipo de ayuda", desde alimentos hasta medicinas.

"Casi el 80 % de los habitantes de esa zona depende completamente de la ayuda humanitaria que le ofrecen las ONG y oficinas de la ONU, especialmente los desplazados que no tienen casas, tierras ni trabajo, así que suspender estas ayudas causará un desastre humanitario y puede llegar hasta una hambruna", advirtió.

Idlib mantiene desde marzo una inestable tregua en medio de una ofensiva que comenzó en abril del año pasado y que se ha ido deteniendo y reanudando en distintos momentos, siempre con la negociación de turcos -valedores de la oposición- y rusos e iraníes, aliados de Damasco.

Sayed declaró que, si bien las últimas batallas importantes fueron hace meses, "de vez en cuando se renuevan los bombardeos y ataques", lo que ha obligado a cerca de un millón de personas a abandonar sus hogares desde principios de 2020 y a asentarse en el norte de Siria cerca de la frontera turca.

EL CORONAVIRUS AGRAVA LA SITUACIÓN

A su juicio, la COVID-19 hace más necesaria que nunca la llegada de ayuda humanitaria a zonas como Idlib, donde ayer se registró el primer caso del virus en la provincia en el Hospital Bab al Hawa.

"La epidemia del coronavirus es un desastre más, controlarla será muy difícil, pues los habitantes comparten los campamentos, el agua, los baños y la comida y no se puede aplicar el distanciamiento social", alertó el fundador de Violet.

A ellos se unen los "pobres" servicios sanitarios, pues estima que en toda la zona hay únicamente cien ventiladores y cincuenta centros médicos para tratar a casi 4 millones de personas.

"Con la crisis del coronavirus necesitamos que entre más ayuda y fondos, no cortarla, porque suspender este mecanismo puede causar una catástrofe", concluyó Sayed.

Hace dos días, Rusia y China vetaron en el Consejo de Seguridad la resolución propuesta por Alemania y Bélgica para prorrogar por un año el permiso para utilizar los dos cruces.

Los rusos, que ya en enero lograron la reducción a dos de los puntos de acceso por los que puede entrar la ayuda humanitaria en Siria, quieren ahora una prórroga de seis meses del ingreso de la ayuda por uno solo, el de Idlib.

China, por su parte, quiere incluir en el texto un llamamiento a levantar las sanciones unilaterales contra Siria.