Orbán rechaza condicionar las ayudas de la UE al respeto al Estado de derecho

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán. EFE/EPA/SZILARD KOSZTICSAK/Archivo

Budapest, 10 jul (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, rechazó este viernes que el respeto al Estado de derecho pueda ser una condición para acceder a los fondos del plan que se negocia para relanzar la economía europea, afectada por la crisis del coronavirus.

"Ninguna decisión económica debería estar asociada a condiciones políticas", aseguró Orbán en la radio pública Kossuth, agregando que esa es "la condición más importante" de su apoyo al nuevo presupuesto europeo y el plan de reconstrucción.

En el mismo sentido, el primer ministro agregó que si se "mezclan las dos cosas, no habrá reactivación de la economía y habrá unas largas discusiones".

"No aconsejo a los grandes (en referencia a países como Francia y Alemania) y a los países europeos que se consideran tan modernos, que intenten esto", amenazó Orbán.

"Ahora dejemos esa discusión, resolvamos los problemas económicos y después podremos iniciar de nuevo las discusiones sobre el Estado de derecho", opinó, y consideró que esos debates podrían imposibilitar la aprobación del presupuesto.

Orbán, en cualquier caso, dijo que apoyaba la propuesta de la Comisión Europea sobre un plan de reactivación de 750.000 millones de euros.

El primer ministro húngaro criticó también a la canciller de Alemania, Angela Merkel, por haber dicho en el Parlamento Europeo que el respeto al Estado de derecho en Hungría también sería un asunto a tratar durante el semestre actual de presidencia germana de la UE.

Orbán aseguró que el Estado de derecho en Hungría es "más estable" que en Alemania y dijo que en su país no era posible que un miembro de un partido forme parte del Tribunal Constitucional, como aseguró que sucedía en Alemania.

Después de 2010, cuando Orbán llegó al poder, el Gobierno limitó las competencias del Tribunal Constitucional y ha nombrado miembros, que aunque no sean afiliados del partido gubernamental, sí son leales al Ejecutivo.