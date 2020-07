OPS alerta sobre situación "extremadamente compleja" por COVID-19 en México

El epidemiólogo del Hospital Juárez de México, Victor Hugo Gutiérrez (fuera de cuadro), toma una muestra a un posible paciente con Covid-19, el 12 de junio de 2020, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 10 jul (EFE).- México tiene una situación "extremadamente compleja" debido al aumento de contagios y de muertes por la COVID-19 y al severo impacto económico y social de la pandemia, alertó este viernes la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Cristian Morales, representante de la OPS en México, señaló en boletín, que en el contexto de la pandemia existe cierta confusión en la población respecto del mantenimiento de las medidas de distanciamiento social a medida de que se han retomado ciertas actividades.

Pero además, resaltó que la previsión que ha hecho la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de que México pasará de 11,1 a 15,9 % de personas en extrema pobreza, agudiza la problemática.

"Esto hace aún más difícil la adherencia de la población a las medidas de salud públicas que son necesarias para contener esta situación epidémica que estamos observando", manifestó.

México suma al momento más de 282.000 contagios y 33.526 muertes por la COVID-19.

NO TENEMOS HISTORIA DE LA COVID-19

Si bien México ha tenido críticas por su gestión de la pandemia, sobre todo en número real de casos y las muertes que ha dejado la COVID-19, Jean-Marc Gabastou, asesor internacional de emergencias en salud de la OPS, señaló también que los modelos de proyección no tienen "la precisión" para permitir tomar una decisión definitiva, sino que solamente permiten "orientar" esa decisión.

"Lamentablemente, para la COVID-19 no tenemos historia, entonces es muy difícil hacer proyecciones sobre algo que desconocemos, sino lo que ha sucedido en los países", dijo Gabastou.

Según el especialista de la OPS, existe un "desfase" - como los más de 75.000 casos sospechosos en espera de confirmación - que dificulta las proyecciones.

AFECTA A NIÑAS Y NIÑOS

Los especialistas reiteraron que la COVID-19 no es una enfermedad ajena a niños y niñas. Morales recordó que al 5 de julio existían más de 6.000 casos confirmados en niños, niñas y adolescentes con coronavirus y se han presentado 109 defunciones.

Alertó que México, al ser quizá el país con mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad en niños y niñas "ponen aún más en riesgo" a esta población y en general a quien adquiere la COVID-19 y tiene estas condiciones.

Del mismo modo, dijo que la pandemia tiene también efectos sociales y sicológicos en la población infantil y juvenil debido al miedo que produce contagiarse, además de que al haber alterado sus rutinas y relaciones sociales, se genera ansiedad.

"Además de que se puede generar también una inseguridad alimentaria en algunas comunidades", apuntó.

Esta situación, dijo, permea en la situación escolar de los pequeños y en la salud por lo que hizo un llamado a prestar atención a la educación de los niños y en el plan de vacunación para menores para otras enfermedades más allá de la COVID-19.

Finalmente, Morales hizo un llamado a mantener precaución ante el desconfinamiento gradual que ha dado en el país.