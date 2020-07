Nueva York lanza una iniciativa para detener el reciente aumento de violencia

Fotografía cedida por la Alcaldía de Nueva York donde aparece su alcalde, Bill de Blasio, hablando durante una rueda de prensa en Nueva York (EEUU). EFE/Ed Reed/Alcaldía de Nueva York/Archivo

Nueva York, 10 jul (EFE).- La ciudad de Nueva York anunció este viernes una iniciativa que implica a líderes comunitarios y ONG locales para intentar detener la violencia rampante en la ciudad y especialmente en Harlem, que al igual que otros barrios de la ciudad, como Brooklyn y El Bronx, ha sido testigo de un drástico aumento de los tiroteos en los dos últimos meses.

"Hemos tenido varios fines de semana duros, especialmente el pasado fin de semana y particularmente en Harlem. Hemos visto demasiada violencia y no lo vamos a aceptar en esta ciudad, no podemos tener a la gente viviendo con miedo", dijo el alcalde Bill de Blasio, que declaró que el nuevo programa comienza esta noche.

Según estadísticas de la policía, un total de 39 personas murieron este junio en 205 tiroteos, lo que supone un aumento de los tiroteos del 130 % respecto al mes de junio del año pasado. Tan solo el fin de semana pasado se registraron 11 homicidios en 30 situaciones en las que se emplearon armas de fuego.

El regidor de la ciudad explicó que el plan incluirá una mayor presencia de agentes de policía y patrullas en los lugares más conflictivos y que éstos estarán acompañados de líderes comunitarios. Asimismo, representantes de ONG dedicadas a contrarrestar y prevenir la violencia estarán presentes en varios lugares del barrio, situado en el norte de Manhattan, para intentar mediar y prevenir los tiroteos.

"Vamos a romper el círculo de violencia (...) Vamos a recuperar nuestras calles en Harlem y en toda la ciudad y vamos a hacerlo desde el terreno", dijo De Blasio antes de referirse a que los asesinatos han provocado a su vez represalias.

El alcalde insistió en la importancia de llegar a la gente joven y buscar su compromiso y, en este sentido, aseguró que habrá varias iniciativas incluida una gran reunión el próximo viernes para que compartan sus inquietudes y frustraciones.

Una de las organizaciones que participará en esta iniciativa es "Street Corner Resources" (Recursos de las esquinas de las calles), cuya directora Iesha Sekou aseguró que integrantes de su ONG se desplegarán por varias esquinas del barrio en las que se registraron tiroteos recientemente para entrar en contacto con los jóvenes.

El aumento de los tiroteos en la ciudad ha dividido a la Administración de Nueva York y al Departamento de Policía de la ciudad sobre sus causas.

Si bien ambos coinciden en que está directamente relacionado con las consecuencias de la pandemia y la casi total paralización de los tribunales de la ciudad; la policía sostiene que la prohibición de ciertas actuaciones -como una llave de estrangulamiento para inmovilizar a los sospechosos y la práctica de parar y registrar a gente-, consideradas violentas o arbitrarias, les está impidiendo actuar con la contundencia necesaria para detener la ola de violencia.

Algo que no comparten muchos políticos, como el senador por Harlem Brian Benjamin, que es uno de los impulsores de la iniciativa y que aseguró que "una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que más policías no significa necesariamente más seguridad pública"

"La clave del éxito está en un acercamiento comunitario, en el que tenemos a la policía y a la comunidad, líderes valientes, representantes políticos y todo el mundo en la calle trabajando juntos para proteger nuestra vecindario", insistió Benjamin, que participó en la rueda de prensa junto al alcalde.