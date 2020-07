Ministro teme que Chile pase a ser un "país bananero" por retiro de pensiones

En la imagen, el ministro de Economía de Chile, Lucas Palacios. EFE/Patricia Nieto/Archivo

Santiago de Chile, 10 jul (EFE).- El ministro de Economía de Chile, Lucas Palacios, teme que el país se convierta en una nación "bananera" si sigue dando pie a proyectos de ley como el que aborda el Congreso estos días para legislar una reforma constitucional que permita el retiro anticipado de parte de los fondos de pensiones.

"Si seguimos perforando la institucionalidad y echamos mano a lo que es de las personas para su vejez nos vamos a transformar en un país bananero y los países bananeros son pobres, desiguales y con democracias débiles", afirmó Palacios este viernes en una entrevista con la emisora local Radio Universo.

El modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Con la reforma que se debate en el Congreso se busca establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial anticipado de los ahorros previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, de tal manera que por única vez los afiliados al sistema de pensiones que lo deseen puedan retirar hasta el 10 % de sus fondos acumulados en las AFP.

El Gobierno chileno es contrario a esta iniciativa por considerar que impide una reforma a largo plazo del sistema de pensiones, y el avance de la ley este miércoles en su tramitación parlamentaria supuso un duro revés, pues además se dio gracias al voto a favor de 13 parlamentarios oficialistas sobre los que el Ejecutivo no pudo hacer valer la disciplina de partido.

"Es un poco decepcionante ver actitudes tan de corto plazo y echando mano a temas tan importantes como las pensiones de la gente que ya están bajas. Me da lata ver que se genera un debate coyuntural y que se incorpora en ese debate las pensiones que hay que incrementar y no disminuir", expresó Palacios.

El ministro pidió a la clase política "una mayor responsabilidad y capacidad para ponerse de acuerdo" para hallar herramientas que resuelvan la crisis que ha provocado la pandemia de coronavirus "sin poner en jaque soluciones de largo plazo que son pensiones".

"Lo que se vive son problemas reales y lo que tienen que hacer los dirigentes es estar a la altura, aquí no existen lados políticos, aquí existe un objetivo fundamental que es el pueblo de Chile", afirmó Palacios.

El proyecto de ley fue aprobado en general el pasado miércoles por los diputados, este jueves obtuvo el visto bueno de la Comisión de Constitución y se espera que la semana que viene vuelva al pleno de la Sala de Diputados para su discusión en detalle.

De pasar favorablemente por ese trámite, la iniciativa recalaría en el Senado.

El modelo previsional chileno fue instaurado en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y es altamente contestado por parte de la población, con habituales manifestaciones multitudinarias.

Además, es uno de los motivos centrales que motivaron el estallido social del pasado octubre.