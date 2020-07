México registra aumento récord de casos de covid por segundo día

(Bloomberg) -- México informó un incremento diario récord de 7.280 casos confirmados de covid-19, lo que eleva el total a 282.283, según datos publicados por la Secretaría de Salud el jueves por la noche.

Los fallecimientos aumentaron en 730 a 33.526. Se trata del segundo día consecutivo en el que México registra un aumento diario récord de casos. Los contagios en México aumentan conforme el Gobierno avanza con la reapertura de la economía del país y América Latina es ahora un epicentro de la pandemia.

Al igual que otros países de la región, las autoridades mexicanas deben equilibrar las necesidades de las personas que tienen que trabajar para satisfacer las necesidades básicas con medidas para frenar la propagación de la enfermedad mortal.

La semana pasada, México superó a España y Francia para convertirse en el quinto país con la mayor cifra de fallecimientos del mundo. A pesar del creciente número de casos y de muertes, los funcionarios de salud han dicho en conferencias de prensa que los contagios ya no se propagan tan rápido como antes.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo el miércoles por la noche que la epidemia continuaba desacelerándose y que ese era un mensaje que querían resaltar.

