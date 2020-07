MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas cierran dispares en medio de crecientes contagios de coronavirus

(Actualiza con cierre de mercados) LIMA, 10 jul (Reuters) - Las monedas y bolsas de América Latina cerraron el viernes dispares, en medio de una baja del dólar y un alza en los contagios de coronavirus en varias regiones del mundo, principalmente en Estados Unidos, lo que opacó recientes cifras económicas positivas. * Los inversores reaccionaron a los más de 60.500 nuevos contagios de COVID-19 en Estados Unidos, lo que se suma a un alza de casos en otras partes del mundo. Esta situación llevó a México y Estados Unidos a evaluar prolongar hasta agosto el cierre de su frontera común para viajes no esenciales por la pandemia. * Por su parte, el dólar se depreció contra una canasta de monedas de referencia, debido a una menor demanda de activos seguros, ante la esperanza de un tratamiento efectivo para el coronavirus que contrarrestó la preocupación por el aumento de infecciones en el resto del mundo. * "Vamos a seguir en este vaivén de optimismo y pesimismo sobre el coronavirus", dijo Camilo Pérez, gerente de estudios económicos del Banco de Bogotá. * El peso mexicano ganaba casi al cierre un 0,73%, mientras que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC retrocedió un 0,9%. El peso y la bolsa mexicana anotaron bajas semanales de un 0,4% y un 3,9%, respectivamente. * En Brasil, el real se apreció un 0,37%, pero cerró la semana con una baja marginal del 0,06%. En tanto, el índice de acciones Bovespa subió un 0,88% y en la semana avanzó un 3,38%. * El índice referencial de la bolsa de Colombia, el COLCAP , pasó a terreno positivo y ganó un 0,41%. * El peso chileno retrocedió un 1,03%, a 796,10/796,40 pesos por dólar luego de ceder ganancias de primera hora producto de cierre de posiciones bancarias. En la semana, la moneda local acumuló un avance de un 0,77%. * El principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA bajó un 0,07%, a 4.029,40 puntos. * En Perú, el sol se depreció el viernes un ligero 0,06%, a 3,502/3,507 soles; mientras el referente de la bolsa limeña cerró con un avance de 0,09%. Cotizaciones a las 2157 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.079,69 0,89 -3,14 emergentes MSCI América Latina 1.970,62 -0,3 -32,46 Bovespa Brasil 100.031,83 0,88 -13,5012 IPC México 36.465,46 -0,9 -16,25 Argentina MerVal 42.747,55 0,588 41,03 COLCAP Colombia 1.147,78 0,41 -30,96 IPSA Chile 4.029,4 -0,07 -21,07 Selectivo Perú 444,8 0,09 -13,18 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 5,3238 0,38 -24,5 Peso Mexicano 22,4135 -0,13 -15,73 Peso chileno 796,1 -1,03 -4,83 Sol peruano 3,502 -0,07 -5,50 Peso argentino N/D N/D -15,57 * Los mercados de monedas, acciones, bonos y granos de Argentina permanecen cerrados el viernes por un feriado puente luego de la inactividad del jueves por la celebración del "Día de la Independencia. (Reportes de María Cervantes y Marco Aquino en Lima, Nelson Bocanegra en Bogotá y Froilán Romero en Santiago, Editado por Manuel Farías)