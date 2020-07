Mercado espera cada vez más un recorte de tasas en Reino Unido

(Bloomberg) -- Las apuestas a que el Banco de Inglaterra recortará las tasas de interés para ayudar a evitar una recesión profunda están ganando impulso.

Los futuros de tasas de interés vinculados al Libor en libras esterlinas a tres meses cotizaron por encima de 100 por primera vez, indicando tasas negativas para marzo de 2022. Un día antes, la tasa de prétamos interbancarios cayó por debajo de la tasa de referencia del Banco de Inglaterra, un movimiento sin precedentes que a menudo antecede a un recorte de tasas.

Entretanto, los rendimientos de los bonos del Gobierno a dos y cinco años se están hundiendo más en territorio negativo -ambos en mínimos históricos - y los inversores del mercado monetario apuestan a que el Banco de Inglaterra arrastrará las tasas de interés por debajo de cero para septiembre de 2021.

Las expectativas de que el banco suavizará la política monetaria aumentaron aún más ante la preocupación de que una segunda ola de contagios pueda desacelerar la recuperación a medida que se reanuda la actividad económica. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, avivó aún más el debate al advertir a los prestamistas el mes pasado de los retos que implicarían unas tasas de interés negativas.

El rendimiento medio de los valores a un mes vendidos en subasta la semana pasada estuvo a punto de caer por debajo del 0%. Si cruza ese umbral, los inversores de deuda pagarán por el privilegio de prestar dinero en efectivo al Gobierno, lo que sugiere una convicción de que la política monetaria más flexible resulta atractiva.

“Si uno estuviera cada vez más convencido de que el Comité de Política Monetaria podría reducir la tasa bancaria en agosto, estaría más dispuesto a comprar títulos a tres o seis meses con rendimientos negativos”, dijo John Wraith, responsable de estrategia de tasas del Reino Unido y Europa en UBS Group AG. Aún así, Wraith duda que el banco central vaya a recurrir a un recorte de tasas antes de agotar todas las demás opciones de política.

Bailey hablará a los parlamentarios del partido conservador gobernante del Reino Unido a puerta cerrada el miércoles, donde le podrían preguntar sobre las tasas negativas y sus consecuencias.

