Llega a Honduras un barco que se presume trae dos hospitales para la pandemia

Vista de un barco procedente de Turquía, que se presume trae dos hospitales móviles, este viernes, en el puerto de Puerto Cortés (Honduras). EFE/ Jose Valle

Tegucigalpa, 10 jul (EFE).- Un barco procedente de Turquía que se presume trae dos hospitales móviles comprados a una empresa de ese país ante la pandemia de COVID-19 que sufre Honduras llegó este viernes al país centroamericano, entre la incertidumbre si trae completo o no lo requerido.

La embarcación atracó hacia las 09.00 horas locales (15.00 GMT) en Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, con casi dos meses de retraso, según han denunciado fuentes médicas que están al frente de los hospitales públicos del país atendiendo la crisis sanitaria.

Los dos nosocomios móviles son parte de siete que fueron comprados por Inversiones Estratégica de Honduras (INVEST-H), cuyo director ejecutivo hasta hace dos semanas fue Marco Bográn, quien está siendo investigado por presunta corrupción en la adquisición, mientras los principales hospitales públicos del país están comenzando a colapsar por tantos enfermos que surgen a diario, según versiones de médicos.

De llegar completos los primeros dos hospitales, serían instalados en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos ciudades más importantes de Honduras, en el norte y centro del país, respectivamente y las que más contagios con COVID-19 registran desde marzo.

Hasta el jueves, el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), había registrado 704 muertos por coronavirus y 26.384 contagiados.

Según el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, Bográn, en su primera declaración ante ese organismo que lo investiga, dijo que desconoce cuándo llegarán los otros cinco hospitales móviles.

Organismos de sociedad civil, entre ellos el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), han denunciado que en la compra de los hospitales móviles, que han tenido un costo que ronda los 48 millones de dólares, hubo sobrevaloración, lo mismo que en otras adquisiciones.

Bográn, por su parte, ha rechazado las denuncias de presunta corrupción en las compras de materiales y equipo que se hicieron para enfrentar la emergencia ante la pandemia.

DUDAS SOBRE LO QUE TRAE EL BARCO

La incertidumbre e indignación entre los hondureños aumentó esta semana, luego de que el cónsul honorario de Turquía en Tegucigalpa, el empresario hondureño Adolfo Facussé, dijo a periodistas que, por la información que tiene, los hospitales no vienen completos.

Además, si estuvieran completos, habría que esperar la llegada de expertos en su instalación, procedentes de Turquía, según lo que ha dicho Facussé. Los técnicos no vendrían en el barco.

Eso supone, que la carga que se reciba hoy en Puerto Cortés, deberá ser abierta hasta que lleguen los expertos, sin que hasta ahora ninguna autoridad del país se haya pronunciado sobre lo que trae el barco y lo expresado por Facussé.

Al margen de que vengan completos o no los primeros dos hospitales, en San Pedro Sula y Tegucigalpa se trabaja contra reloj en el espacio físico donde serán instalados.

Reconocidos médicos hondureños coincidieron hoy en que especialistas médicos deberían estar presentes en el desembarco para saber qué es lo que viene en los contenedores, que hacia las 10.00 hora local (16.00 GMT) comenzaron a ser descargados en Puerto Cortés.

Honduras, que siempre ha tenido un deficiente sistema de salud, no estaba preparada para la pandemia de COVID-19.

El pico de la pandemia todavía no llegado, y cada día la cifra de contagios es más alta, según los informes diarios del Sinager, cuyos resultados de pruebas de laboratorio PCR van con un retraso de entre dos y tres semanas, según fuentes médicas.

AYUDA PARA CERTIFICAR LO QUE TRAE EL BARCO

El lunes pasado, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informó que ha solicitado el apoyo de organismos internacionales para contratar expertos que ayuden a certificar las condiciones de los hospitales móviles que el país ha comprado en Turquía.

La ayuda del TSC fue solicitada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Programa de País de la Corporación Desafío del Milenio.

El mismo organismo indicó en un comunicado que requiere contratar ingenieros y biomédicos para "sustentar la investigación sobre la compra de siete hospitales móviles" que hizo INVEST-H.

Según el TSC, los expertos internacionales o nacionales "desempeñarán la función de certificar la veracidad del informe que emita la comisión nombrada por la Secretaría de Salud e INVEST-H, relacionado a si el contenido del embarque recibido es conforme a las solicitudes realizadas, las condiciones establecidas en la oferta y la documentación proporcionada por parte del proveedor".