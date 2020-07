Las exportaciones peruanas cayeron casi 26 % durante cuarentena por COVID-19

En la imagen la ministra de Economía y Finanzas de Perú, María Antonieta Alva habla en conferencia de prensa este lunes en Lima. EFE/ Juan Ponce Valenzuela /Archivo

Lima, 10 jul (EFE).- Las exportaciones peruanas sufrieron una caída del 25,8 % durante los primeros cinco meses de este año, afectadas por la menor demanda internacional, los menores precios y la disminución de la producción local ante el impacto de la epidemia de la COVID-19, informaron este viernes fuentes oficiales.

En plena pandemia, las exportaciones totalizaron 13.527 millones de dólares, un descenso de 25,8 % en relación al mismo período del año anterior e incluso esa caída fue de 46,2 % en mayo, cuando solo se exportaron productos por 1.931 millones de dólares, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

A pesar de ello, Perú también logró entre enero y mayo pasado un récord histórico de exportaciones de fruta, que llegaron a 1.414 millones de dólares en plena cuarentena total que afrontó el país por la COVID-19.

Este buen dinamismo de las frutas contribuyó a la evolución positiva de las agroexportaciones no tradicionales del país, que se incrementaron en 2,8 % de enero a mayo pasado, mientras que el sector agropecuario tradicional y no tradicional también elevó sus exportaciones, en 0,8 % respecto al mismo período de 2019.

MAYOR FLUJO DESDE JUNIO

El Mincetur aseguró que después de la fuerte caída que se presentó durante los primeros meses del año, se prevé que desde junio se presenta "un mayor flujo" gracias a la mejora en el precio del cobre (que se incrementó en 8,8 % respecto a mayo), y a un mayor volumen de producción.

Las cifras oficiales indicaron que durante los primeros cinco meses de 2020 un total de 4.792 empresas exportaron bienes, principalmente agropecuarios (1.598), mientras que 22.269 empresas importaron.

Las exportaciones peruanas se distribuyeron en Asia (46 %), América (34 %) y Europa (18 %).

RÉCORD HISTÓRICO

En medio del combate a la epidemia, Perú logró un récord histórico de exportaciones de fruta, que llegaron a 1.414 millones de dólares, una cifra mayor en 11,6 % al período similar de 2019, cuando las ventas al extranjero llegaron a 1.267 millones de dólares, destacó el Mincetur.

"A pesar de la difícil coyuntura generada por el Covid-19, no hemos dejado de exportar fruta a los principales mercados internacionales", señaló la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona.

Agregó que esto se debió "a la demanda mundial de alimentos, a la puesta en vigencia de acuerdos y al esfuerzo del empresariado peruano para promover el ingreso de nuestra oferta exportable a los mercados".

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES

El Mincetur aseguró que Perú busca convertirse en uno de los diez principales exportadores mundiales de fruta y el tercero de América Latina, ya que actualmente se ubica entre los 15 primeros a escala global y es el cuarto a nivel regional.

El crecimiento de los envíos de frutas se explicó, hasta mayo pasado, por las mayores ventas de uva (451 millones de dólares, un 26,5 % más), mangos (329 millones de dólares, un 26,8% más) y palta o aguacate (328 millones de dólares, un 7,1 % más).

Sin embargo, la atención se centró en un gran aumento de la exportación de cítricos, que alcanzaron por un valor total de 62 millones de dólares, un 41 % más que igual período del año anterior, con un incremento de 50 % en las ventas de mandarina, que llegaron a 54 millones de dólares.

El 40 % de las frutas peruanas tuvieron como destino a los Estados Unidos, y el 38 % a los países de la Unión Europea, con un aumento de 8 % y 18 % en referencia al mismo período del año anterior, respectivamente.

EVOLUCIÓN POSITIVA DE AGROEXPORTACIONES

El Mincetur aseguró que el buen dinamismo de las frutas contribuyó para la evolución positiva de las agroexportaciones no tradicionales del país, que sumaron 2.308 millones de dólares, un incremento de 2,8 %, en los primeros cinco meses de este año.

En este período también se destacó el aumento de los envíos de productos como el jengibre, que subieron en 162 % hasta llegar a 23 millones de dólares y la quinua, que avanzó en 5 % al sumar 50 millones de dólares.

Entre enero y mayo pasado, el sector agropecuario tradicional y no tradicional fue el único que elevó sus exportaciones, al alcanzar los 2.403 millones de dólares, un 0,8 % más respecto al mismo período de 2019.