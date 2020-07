Las estrellas de los Rockets, Harden y Westbrook, viajarán a Orlando por su cuenta

En la imagen un registro del escolta James Harden (d) y del base Russell Westbrook (i), figuras estelares del equipo estadounidense de baloncesto los Rockets de Houston. EFE/Erik Lesser/Archivo

Houston (EE.UU.), 9 jul (EFE).- Las grandes figuras de los Rockets de Houston, el escolta James Harden, y el base Russell Westbrook formaron parte junto a un pequeño grupo de jugadores y empleados del equipo que no viajaron este jueves en el vuelo del equipo a Orlando (Florida).

Se espera que cada miembro del grupo que no estuvo en el vuelo se una al equipo más tarde en Walt Disney World después de viajar cada uno por su cuenta.

Quien si estuvo al frente del equipo fue el veterano entrenador Mike D'Antoni, aunque aún no ha recibido la noticia oficial de la NBA de que ha sido autorizado para trabajar con el equipo el resto de la temporada, informaron varias fuentes periodísticas.

D'Antoni, de 69 años, dijo a principios de esta semana que sus exámenes médicos no revelaron ningún problema que se consideraría una señal de alerta.

La oficina de la Liga informó a la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto que nadie sería colocado en la categoría de alto riesgo, lo que significa que no se les permitiría entrenar en la burbuja, solo por la edad.

Las esperanzas de los Rockets de hacer una carrera de playoffs profunda descansan principalmente en Harden y Westbrook, dos MVP recientes y que pueden dar la gran sorpresa en Orlando.

Harden ha promediado 34,4 puntos; 6,4 asistencias y 7,4 rebotes por partido en la liga esta temporada.

Mientras que Westbrook tiene promedios de 27,5 puntos; 6,3 rebotes y 8,0 asistencias.

The Athletic informó por primera vez que Westbrook y Harden no estaban en el vuelo del equipo, que les autorizó a que lo hiciesen por separado.