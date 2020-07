Las audiencias de hijos de Martinelli, en vilo por el COVID-19 en las cortes de Guatemala

Los hermanos Luis Enrique (i) y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), esperan en una celda antes de una audiencia el 7 de julio de 2020 en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 9 jul (EFE).- Los procesos judiciales de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), podrían demorarse por suspensiones en tribunales guatemaltecos ante más casos de COVID-19 registrados en el Organismo Judicial.

El abogado guatemalteco Denis Cuesy, uno de los cinco defensores de los hermanos Martinelli, le dijo este jueves a Efe que aún no hay una fecha para la audiencia de Luis Enrique en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal para conocer la solicitud de extradición a Estados Unidos que existe en su contra, mientras que para Ricardo Alberto está prevista una audiencia ante el Tribunal Tercero este viernes a las 10 de la mañana.

Sin embargo, a decir de Cuesy, "no sabemos si se llevará a cabo", pues "cuando llegaron al Tribunal, ni el Tercero ni el Quinto estaban conformados no habiéndose suspendido las labores del Organismo Judicial (OJ); ahora que están suspendidas (las actividades), ¿cree usted que van a llegar (los jueces)?", cuestionó.

Los hermanos permanecen en la prisión preventiva de la zona 17, dentro del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentran tras las rejas alrededor de 250 personas, la mayoría reos de alto perfil acusados por corrupción como el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015).

LA PANDEMIA EN TRIBUNALES

El Organismo Judicial decidió este miércoles suspender las labores de los órganos jurisdiccionales y las dependencias administrativas del 9 al 23 de julio con la finalidad de adoptar medidas de contención de la pandemia de COVID-19, que ya ha contagiado a 124 trabajadores de la institución, ocasionado la muerte a tres y enviado actualmente a 175 a cuarentena.

En sus disposiciones, sin embargo, el OJ estableció algunas excepciones para juzgados de paz, de turno y de primera instancia de diversa índole, así como Salas de Cortes de Apelaciones y "otros Tribunales de igual categoría", que pudieran calificar de "urgente" algún proceso y continuar con la audiencia programada.

El portavoz del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, aseguró a Efe que tanto el Tribunal Tercero como el Quinto de Sentencia Penal "entran en la excepción", pero la decisión de suspender o continuar es "determinada por el juzgador y las partes tienen qué proponer el rango de urgencia admitida o no por el juez".

Así como el Tribunal Quinto podría determinar el procedimiento a seguir en el caso de Luis Enrique y "dar el compás de espera de estas disposiciones" en los próximos 15 días, el Tribunal Tercero podría cancelar la audiencia programada para Ricardo Alberto Martinelli, sostuvo el portavoz, pero es "prematuro para decirlo".

El abogado Cuesy enfatizó que la defensa de los hijos del expresidente panameño, bajo el argumento de que son diputados del Parlamento Centroamericano, tramitó una solicitud de exhibición personal "derivado de la prisión provisional que tienen (los hermanos Martinelli Linares), pues se ha considerado una detención ilegal al ser ellos diputados (suplentes) al (Parlacen) y estamos a la espera de esa resolución".

JURAMENTACIÓN INCIERTA

Efe constató las credenciales como diputados suplentes del Parlacen extendidas el 21 de junio de 2019 para el período 1 de julio 2019 a 30 de junio 2024 por el Tribunal Electoral de la República de Panamá.

Estos documentos se suman a una constancia firmada y sellada por el secretario de junta directiva por el Estado de Guatemala del ente regional, Carlos Fión, el pasado lunes, el día en que los Martinelli Linares fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de La Aurora para regresar a su país.

La constancia asegura que los hijos del exmandatario panameño "fueron electos como diputados suplentes" del Parlacen.

En las actas de las asambleas del Parlacen efectuadas en agosto y septiembre, sin embargo, no consta que Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares hayan sido juramentados al cargo de suplentes por la junta directiva del órgano centroamericano.

La juramentación de los diputados titulares de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, respectivamente; Carlos Rodolfo Outten González (del Partido Revolucionario Democrático) y de Héctor Abdiel Valderrama Taborda (de Alianza), se registró el 29 de agosto, durante la sesión realizada en Managua, Nicaragua.

El pasado martes, el diputado y vicepresidente del Parlamento Centroamericano, Gilberto Sucari, detalló a medios locales de Panamá que los Martinelli Linares "no han sido juramentados" ante el ente regional y tampoco lo han solicitado.

Los dos hijos de Ricardo Martinelli fueron arrestados en Guatemala el lunes a petición de un tribunal de Nueva York (EE.UU.) por corrupción en la trama de la constructora brasileña Odebrecht, en la que habrían intermediado entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de la constructora a un exfuncionario panameño de alto rango.

Según registros del Instituto Guatemalteco de Migración, "ingresaron el 30 de junio por la delegación migratoria de Valle Nuevo, presentaron pasaporte y acreditaron ingreso con la cartilla del Parlacen", pues pese a que Guatemala mantenga cerradas fronteras aéreas y terrestres sí permite la entrada a nacionales, diplomáticos y residentes permanentes.

Los hermanos fueron detenidos el lunes en el aeropuerto internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, cuando pretendían volver a su país vía aérea, y ahora podrían ser extraditados a Estados Unidos, que los requiere por el delito de lavado de dinero.