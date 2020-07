La presidenta del Congreso de Bolivia contrae covid-19

La presidenta del Congreso de Bolivia, Eva Copa, segunda en la jerarquía del país, confirmó este viernes que contrajo la covid-19, un día después de que diera positivo la mandataria interina Jeanine Áñez.

"Informo a #Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a covid-19", escribió en su cuenta en Twitter la segunda autoridad del país, quien se había confinado preventivamente hacía dos días.

"Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones (...), seguiré trabajando vía plataformas virtuales", añadió Copa, de 33 años.

El nombre de la jefa del Congreso venía sonando en las filas de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, como eventual sucesora de Áñez, en caso de que ésta se viese impedida de seguir con sus funciones por el coronavirus.

La senadora Copa había anunciado el miércoles que ingresaba a un aislamiento voluntario, pues sospechaba haberse infectado.

Bolivia, de una población de 11 millones de habitantes, acumula 44.113 contagiados y 1.638 fallecidos.

jac/rb/fj/gma