La madre de Christopher, afectada tras los últimos comentarios de Fani a espaldas de su hijo

Yanina, madre de Christopher, está muy afectada tras los comentarios que Fani supuestamente ha hecho sobre su relación y que Ferre y Labrador han desvelado en "La casa fuerte". Según los concursantes, la madrileña habría dicho que no está enamorada de su chico y que se iba a casar para vender la boda y, posteriormente, el divorcio en alguna revista. Además, tras una discusión con Christopher, Fani habría expresado sus deseos de que le metieran en la casa a Rubén - con el que mantuvo un apasionado affaire en "La isla de las tentaciones" - para hacer un reality "redondo".



Yanina, con muy mala cara, ha optado por la discreción, y pese a que no lo está pasando bien por los comentarios que generan la relación de su hijo con Fani Carbajo, guarda silencio. Después de confesar que no confiaba en que la polémica pareja tuviese futuro y asegurar que ella estaría ahí como madre para apoyar a Christopher, la señora ha aprendido la lección y ha decidido dar la callada por respuesta a todas las preguntas.